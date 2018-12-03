Ã–zgÃ¼r Ãœlke gazetesine saldÄ±rÄ±nÄ±n 24. yÄ±lÄ±: Bu gelenek devam edecek

Ã–zgÃ¼r Ãœlke gazetesinin bombalanmasÄ±nÄ±n 24â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda, KadÄ±rgaâ€™da bulunan gazetenin bombalanmÄ±ÅŸ binasÄ± Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasÄ±nÄ±n 24’üncü yÄ±lÄ±nda bir araya gelen gazeteciler ve meslek örgütleri, bütün baskÄ±lara raÄŸmen özgür basÄ±nÄ±n susmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Bu gelenek devam edecektir” diye belirtildi.

Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu ve Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi, 3 AralÄ±k 1994’te bombalanan Özgür Ülke Gazetesi’nin 24’üncü yÄ±lÄ±nda KadÄ±rga’da bulunan gazetenin bombalanmÄ±ÅŸ binasÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamaya HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç, HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) EÅŸ Sözcüsü Onur HamzaoÄŸlu, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Avukat Eren Keskin, Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi Sözcüsü HakkÄ± Boltan, DÄ°SK BasÄ±n –Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren ve birçok gazeteci katÄ±ldÄ±. “Özgür basÄ±n susturulamaz” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gazetecilerin fotoÄŸraflarÄ± açÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan gazeteciler, bombalanan binanÄ±n önüne karanfiller bÄ±raktÄ±. Öte yandan saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren gazetenin ulaÅŸtÄ±rma görevlisi Ersin YÄ±ldÄ±z, YeÅŸilpÄ±nar’da bulunan mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/MA)

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