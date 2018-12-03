GenÃ§ yazarlar eserlerini sergileyebilecek: Ä°lkyaz yayÄ±na baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiyeli genÃ§ yazarlarÄ±n eserlerini sergilemek iÃ§in kurulan online edebiyat platformu Ä°lkyaz yayÄ±na baÅŸladÄ±.

UluslararasÄ± Yazarlar BirliÄŸi PEN’in desteÄŸi ile Türkiyeli genç yazarlarÄ±n eserlerini sergilemek için kurulan online edebiyat platformu Ä°lkyaz yayÄ±na baÅŸladÄ±.

Ä°lkyaz, sadece okuyucularÄ± ve genç edebiyat arasÄ±nda deÄŸil, aynÄ± zamanda yazarlarÄ±n kariyerlerinin ilk ve ileriki yÄ±llarÄ±, genç kalemlerle yÄ±llanmÄ±ÅŸ üstatlarÄ±, Türk ve dünya edebiyatÄ± arasÄ±nda da köprü kurabilmeyi amaçlÄ±yor.

Projenin kurucusu ve koordinatörü Ege Dündar, Ä°lkyaz’Ä±n amacÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Ä°lkyaz, 35 yaÅŸ altÄ± yazarlarÄ±n hayal gücünü hem sergilemek hem de beslemek için kurulmuÅŸ bir platform. Yani konumuz genç edebiyat. Ancak iÅŸimiz edebiyatÄ±n ötesinde paylaÅŸÄ±m. AyrÄ±mlarÄ±n uçurumlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, insanlar arasÄ± etkileÅŸimin siyasi, ekonomik ya da ideolojik sÄ±nÄ±rlar sebebiyle daraldÄ±ÄŸÄ± bugünlerde edebiyat bizim için bir sÄ±ÄŸÄ±nak. Fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n ötesinde buluÅŸabildiÄŸimiz, ortak yurdumuz dünyaya ve duygularÄ±mÄ±za farklÄ± pencerelerden tanÄ±klÄ±k edebilmemizi saÄŸlayan bir mecra. Ä°letiÅŸimsizliÄŸin kol gezdiÄŸi bir dönemde ayrÄ±ÅŸmadan moral bulabileceÄŸimiz deÄŸerli bir ortak payda. Ä°lkyaz 35 yaÅŸ altÄ± yazarlarÄ±n ÅŸiir ve öykülerini aylÄ±k periyotta yayÄ±mlayacak bir platform. Bu platform bünyesinde hayal gücünü besleyecek paylaÅŸÄ±mlardan bir blog, gündelik hayatlara Ä±ÅŸÄ±k tutan insan portreleri, dünyanÄ±n ve Türkiye’nin ünlü yazarlarÄ±ndan genç yazarlara okuma önerileri, dünya ve Türk edebiyatÄ±nda önde gelen isimlerin gençlik eserlerinden örnekler ve pek okunma ÅŸansÄ± bulamayan, 15 yaÅŸ altÄ±ndaki yazarlarÄ±n eserlerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸ bir kÄ±sÄ±m bulunduruyor.

Her ay seçilen üç yazarÄ±n eserleri Ä°lkyaz tarafÄ±ndan Ä°ngilizceye çevrilip yayÄ±nlanacak. Buna ilaveten ve her ay dünyanÄ±n farklÄ± bir yerinde konumlanan bir PEN merkezi tarafÄ±ndan kendi ülkelerinin diline çevirip, tanÄ±tÄ±lacak. Bu sayede, edebiyatÄ±mÄ±za uluslararasÄ± alanda yeni okurlar kazandÄ±rÄ±lÄ±rken, yazarlarÄ±mÄ±z da dünya edebiyatçÄ±larÄ±yla tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Norveç PEN, ilk üç yazarÄ±n eserlerini çevirip tanÄ±tmakta öncülük edecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:38

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