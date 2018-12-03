HDP â€˜istisnai yerlerdeâ€™ ittifaka yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, yerel seÃ§imde Ä°stanbul ve Mersin Ã¶zelinde ortak adaylar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, 31 Mart 2019’da yapÄ±lacak olan yerel seçimler için “Ä°ktidarÄ± geriletmek ve bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmak için yan yana gelmekten daha doÄŸal bir ÅŸey olamaz” dedi.

Tüm Türkiye’de seçime gireceklerini kaydeden Temelli, “Mersin özelinde de bu türden çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. Ä°stanbul özelinde de bu türden çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var” dedi.

Temelli, “Tüm Türkiye’de seçimlere gireceÄŸiz. Ama belli yerlerde, istisna teÅŸkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek baÅŸÄ±na kazanamayacaÄŸÄ± yerlerde bu iktidarÄ± geriletmek ve bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmak için yan yana gelmekten daha doÄŸal bir ÅŸey olamaz” diye konuÅŸtu.

GELÄ°N YAN YANA DURALIM

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, Mersin’de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Önümüzde yerel seçimler vardÄ±r. 4 ay sonra Türkiye’nin kaderini deÄŸiÅŸtirecek bir seçime gidiyoruz. Bütün demokrasi güçlerine, demokratik kitle örgütlerine ve muhalefet partilerine çaÄŸrÄ±mÄ±z bu yöndedir. Gelin bu faÅŸist zihniyetten kurtulmak için güçlü bir ÅŸekilde yan yana gelelim, halklarÄ±mÄ±zÄ±n sesine kulak verelim, Türkiye’yi demokratikleÅŸtirmek için güçlü bir adÄ±m atalÄ±m. Bunu baÅŸarÄ±rsak bu ülkenin çözülmez gibi görünen sorunlarÄ±nÄ± çözeceÄŸiz. Kürt sorununu da çözeceÄŸiz, tecridi de kaldÄ±racaÄŸÄ±z, tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n özgür kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. DaÄŸ gibi birikmiÅŸ sorunlarÄ± ancak böyle çözebiliriz. Yan yana gelmeden, eÅŸit ve demokratik bir anayasa yazmadan bu sorunlarÄ± çözemeyeceÄŸimizi biliyoruz.”

ORTAK ADAYLAR BELÄ°RLEMEK ÖNCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z

Bir soru üzerine “hem Mersin hem de Türkiye geneline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda biraz önce belirttiÄŸim gibi, çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sürüyor” diyen Temelli, “ Fizibilite raporlarÄ±mÄ±z hazÄ±rlandÄ±, komisyonlarÄ±mÄ±z kuruldu. Tüm Türkiye’de seçimlere gireceÄŸiz. Ama belli yerlerde, istisna teÅŸkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek baÅŸÄ±na kazanamayacaÄŸÄ± yerlerde bu iktidarÄ± geriletmek ve bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmak için yan yana gelmekten daha doÄŸal bir ÅŸey olamaz. Ortak adaylar belirlemek, demokrasi ve emekten yana tercihte bulunacak seçenekleri açÄ±ÄŸa çÄ±karmak, yerinden ve demokratik yönetime katkÄ± sunmak önceliÄŸimizdir. Bizler böyle çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Mersin özelinde de, Ä°stanbul özelinde de bu tür çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. Tek baÅŸÄ±na hiçbir partinin kazanamayacaÄŸÄ± yerlerde demokratik seçenekleri deÄŸerlendirmek zorundayÄ±z. Bu bizim en önemli sorumluluÄŸumuz” ifadelerini kullandÄ±.

Mersin’de aday çÄ±karÄ±p çÄ±karmayacaklarÄ± konusunda bir karar vermediklerini söyleyen Temelli, “Ortak aday çÄ±karmak için çaba gösteriyoruz. Bir telaÅŸÄ±mÄ±z ya da acelemiz yok. Herkese bu çaÄŸrÄ±yÄ± yapÄ±yoruz. Bu tür yerlerde ortak adaylarÄ± belirlemek büyük önem taÅŸÄ±yor, her yerde aday çÄ±karma çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sürecek” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:33

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