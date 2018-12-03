AkÄ±n Ä°pek ataÄŸÄ±: Londra Adalet MÃ¼ÅŸavirine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± logosu

AkÄ±n Ä°pek ataÄŸÄ±: Londra Adalet MÃ¼ÅŸavirine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±

    • 03 AralÄ±k 2018 14:10

    Ä°ngiltere'de mahkeme AkÄ±n Ä°pek'i iade talebini reddetmiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Londra Adalet MÃ¼ÅŸaviri hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Londra Adalet MüÅŸaviri hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" duyurusunu yaptÄ±. 

    Ä°ngiltere'de mahkeme Türkiye'nin AkÄ±n Ä°pek'i iade talebini reddetmiÅŸti. (AA)

    Ä°ngiltere'de mahkeme, AkÄ±n Ä°pek'in iade talebini reddetti

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:19
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Ä°ngiltereAkÄ±n Ä°pek