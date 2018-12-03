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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:19
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AkÄ±n Ä°pek ataÄŸÄ±: Londra Adalet MÃ¼ÅŸavirine inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±
03 AralÄ±k 2018 14:10
Ä°ngiltere'de mahkeme AkÄ±n Ä°pek'i iade talebini reddetmiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Londra Adalet MÃ¼ÅŸaviri hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Londra Adalet MüÅŸaviri hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ankara'ya çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" duyurusunu yaptÄ±.
Ä°ngiltere'de mahkeme Türkiye'nin AkÄ±n Ä°pek'i iade talebini reddetmiÅŸti. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:19
Ä°ngiltere'de mahkeme, AkÄ±n Ä°pek'in iade talebini reddetti
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