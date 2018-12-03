Ä°klim zirvesi Ã¶ncesi 'kundak soruÅŸturmasÄ±'

Katowice'da baÅŸlayan BM Ä°klim Zirvesi Ã¶ncesi aÃ§Ä±klanan UNEP raporu, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± halen etkin bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmediÄŸini ortaya koyuyor.

Özer AKDEMÄ°R

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Zirvesi 2 AralÄ±k'ta Polonya'nÄ±n Katowice kentinde baÅŸladÄ±. Zirveden yaklaÅŸÄ±k bir hafta önce BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çevre ProgramÄ± (UNEP) tarafÄ±ndan açÄ±klanan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine dair rapor ise çok da iç açÄ±cÄ± veriler ortaya koymuyor.

1,5 DERECE HEDEFÄ°NDEN UMUT KESÄ°LDÄ°, 2 DERECE Ä°SE ZORDA!

Ülkelerin mevcut ve 2030 yÄ±lÄ± emisyon seviyeleri ile 2°C/1,5°C hedefleriyle uyumlu emisyon düzeyleri arasÄ±ndaki emisyon açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi rapor, ülkelerin Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n hedeflerinin tutturulmasÄ± konusunda hala yetersiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± gözler önüne seriyor.

Küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n 1,5°C derece limitini tutturma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan "teknik olarak" artÄ±k ümitlerin iyice kesildiÄŸinin görüldüÄŸü verilere göre küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 2°C derecenin altÄ±nda tutmanÄ±n hâlâ mümkün olduÄŸu ileri sürülüyor.

Rapora göre küresel karbondioksit emisyonlarÄ±, üç yÄ±llÄ±k bir düÅŸüÅŸün ardÄ±ndan, 2017 yÄ±lÄ±nda yükseldi. Sera gazÄ± emisyon azaltÄ±m açÄ±ÄŸÄ± 2030’a kadar kapanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde 2°C derece hedefinin de gerçekleÅŸtirilme ihtimali son derece düÅŸük. Küresel emisyonlarÄ±n 53,5 Gt karbondioksit ile tarihteki en üst düzeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve düÅŸüÅŸe geçeceÄŸine dair herhangi bir belirti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan rapora göre, 2030 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla (küresel emisyonlarÄ±nÄ±n %60’nÄ± teÅŸkil eden) sadece 57 ülkenin emisyonlarÄ± iniÅŸe geçecek.

'KUNDAK SORUÅžTURMASI'

Artan emisyonlar ve geciken eylemlerin, bu yÄ±lki emisyon açÄ±ÄŸÄ± rakamlarÄ±nÄ±n her zamankinden daha büyük olduÄŸunu gösteren rapora göre, bu sonuçlara iklim eylemi açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ülkelerin iddialarÄ±nÄ± 2°C hedefini tutturmak için 3 misli ve 1,5°C hedefi için 5 misli arttÄ±rmalarÄ± gerektiÄŸi ortaya konuyor.

Raporun verilerine dair BM Çevre ProgramÄ± Direktör YardÄ±mcÄ± Joyce Msuya ÅŸunlarÄ± söylüyor:

“IPCC raporu küresel bir yangÄ±n alarmÄ± ise bu rapor da bir ‘kundak soruÅŸturmasÄ±’. Bilim bu konuda çok açÄ±k; gördüÄŸüm tüm iddialÄ± iklim eylemlerine raÄŸmen, hükümetlerin daha hÄ±zlÄ± ve ivedilikle hareket etmeleri gerekiyor. Bu yangÄ±nÄ± söndürecek yöntemler elimizin altÄ±ndayken, biz yangÄ±nÄ± körüklemeye devam ediyoruz.”

Rapora göre, mevcut trendlerin devamÄ± durumunda yüzyÄ±lÄ±n sonuna kadar küresel Ä±sÄ±nmanÄ±n 3,2°C dereceye çÄ±kmasÄ± ve sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hÄ±zlanarak devam etmesi muhtemel.

'KURAL KÄ°TABI' HAZIRLANACAK

Öte yandan önceki gün Katowice'de baÅŸlayan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Zirvesi'nde uzmanlar, Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±na dair "Kural kitabÄ±" denilen bir klavuz hazÄ±rlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. 200'den fazla ülkenin katÄ±lÄ±mÄ± ile baÅŸlayan zirve ÅŸimdi müze olan eski bir kömür madeninde yapÄ±lÄ±yor. Katowice'de 2015 yÄ±lÄ±nda kabul edilen Paris AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n temel kurallarÄ±nÄ± içeren metnin ortaya çÄ±kmasÄ± için 2 hafta boyunca yoÄŸun mesai harcanacak.

ZÄ°RVEYE TÜRKÄ°YE BAKAN YARDIMCISI DÜZEYÄ°NDE KATILIYOR

Fiji dilinde, "samimiyetle ve yapÄ±cÄ± bir diyalog" anlamÄ±na gelen Talanoa kavramÄ±ndan esinlenerek "Talanoa Diyalogu" adÄ± verilen KolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Diyalog toplantÄ±larÄ± COP24 sÄ±rasÄ±nda ilk defa yapÄ±lacak. Zirvenin ilk gününde açÄ±klanan basÄ±n bülteninde 2020 öncesindeki iklim eylemini hÄ±zlandÄ±rmanÄ±n aciliyetine vurgu yapÄ±ldÄ±. Zirve'de Türkiye bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± düzeyinde temsil ediliyor. Türkiye UNFCCC (BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Çerçeve SözleÅŸmesi) geliÅŸmiÅŸ ülkeler ile aynÄ± listede (EK-1) yer alÄ±yor. Bu listede yer alan tek geliÅŸmekte olan ülke olan Türkiye bu durumu yüzünden kabul edilmiÅŸ özel koÅŸullara sahip. 2004 yÄ±lÄ±nda UNFCCC’yi ve 2009 yÄ±lÄ±nda Kyoto’yu onaylayan Türkiye, henüz Paris AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± onaylamÄ±ÅŸ deÄŸil.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 14:13

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