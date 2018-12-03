SilahÅŸorlar bale sahnesinde

â€˜ÃœÃ§ SilahÅŸorlarâ€™ balesi SÃ¼reyya OperasÄ±nda aralÄ±k ayÄ± boyunca sahnelenecek. Koreografisini ArmaÄŸan Davran ve Volkan Ersoyâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± eser enerji doluâ€¦

Özlem ERTAN

FransÄ±z Yazar Alexandre Dumas’nÄ±n ‘Üç SilahÅŸorlar’ romanÄ±, yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden beri insanlarÄ±n ilgisini üzerinde toplamaya devam ediyor. Bu heyecan ve macera dolu romanÄ±n sadece film uyarlamalarÄ±nÄ± saymak bile bir hayli zaman alÄ±r. Dumas’nÄ±n 1844’te kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ‘Üç SilahÅŸorlar’, bale sahnelerinde de çeÅŸitli kereler farklÄ± yorumlar ve müziklerle kendine yer buldu.

Türkiyeli koreograflar ve bale dansçÄ±larÄ± ArmaÄŸan Davran ile Volkan Ersoy’un koreografisini yaptÄ±ÄŸÄ± ve metnini hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘Üç SilahÅŸor’ adlÄ± bale de bunlar arasÄ±nda. Ä°lk kez 2010 senesinde Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen ‘Üç SilahÅŸor’, 1 AralÄ±k akÅŸamÄ± Ä°stanbul’da ilk kez sanatseverlerle buluÅŸtu. KadÄ±köy Süreyya Sahnesindeki prömiyerde Ä°stanbul Devlet Opera Balesi OrkestrasÄ±’nÄ± aynÄ± zamanda ‘Üç SilahÅŸor’un müzik düzenlemesini de yapan Åžef Bujor Hoinic yönetti.

GIUSEPPE VERDÄ°’NÄ°N MÜZÄ°ÄžÄ°

Düello, kavga, aÅŸk, tutku ve eÄŸlence dolu sahneleriyle herkesin ilgisini çekebilecek bir eser olan ‘Üç SilahÅŸor’un en güzel taraflarÄ±ndan biri de Ä°talyan OperasÄ±nÄ±n UstasÄ± Giuseppe Verdi’nin bestelediÄŸi müzikleri. AralarÄ±nda ‘Nabucco’, ‘Macbeth’, ‘Il Trovatore’, ‘Rigoletto’, ‘Maskeli Balo’, ‘La Traviata’, ‘Otello’ ve ‘Aida’nÄ±n da bulunduÄŸu onlarca operaya ve bir de ‘Requiem’e imza atan Giuseppe Verdi, 1813-1901 arasÄ±nda yaÅŸadÄ±. HayatÄ± boyunca herhangi bir opera binasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±ndan geçmemiÅŸ kimselerin bile aÅŸina olduÄŸu renkli, çekici ve akÄ±lda kalÄ±cÄ± melodilere imza attÄ±. Öyle ki bestelediÄŸi bazÄ± temalar reklam müziklerinde bile kullanÄ±ldÄ±, popüler oldu.

Bu büyük bestecinin çeÅŸitli operalarÄ±nda yer alan bale müzikleri, uvertürler ve aryalar ‘Üç SilahÅŸorlar’ balesinde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Ancak farklÄ± eserlerden alÄ±nan bu parçalar Åžef Buijor Hoinic tarafÄ±ndan öylesine ustalÄ±kla birleÅŸtirilmiÅŸ ki anlamlÄ± bir bütün haline gelmiÅŸ.

‘LA FORZA DEL DESTINO’ Ä°LE BAÅžLIYOR

‘Üç SilahÅŸor’ balesi Giuseppe Verdi’nin ‘La Forza del Destino’ operasÄ±nÄ±n uvertürüyle baÅŸlÄ±yor. Türkçeye ‘Kaderin Gücü’ ismiyle çevrilebilecek olan ‘La Forza del Destino’nun giriÅŸ müziÄŸi Verdi’nin melodik gücünü gösteren parçalardan biri. Bale boyunca pek çoÄŸu opera dinleyicilerine tanÄ±dÄ±k gelecek Verdi parçalarÄ± dansçÄ±larÄ±n hareketleriyle ve anlatÄ±lan hikayeyle uyum içinde akÄ±yor. ‘Üç SilahÅŸor’ balesinde Verdi’nin ‘Maskeli Balo’, ‘Il Trovatore’, ‘Rigoletto’, ‘Otello’ gibi eserlerinden bölümler kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ve tüm bu bölümler Buijor Hoinic’in müzikleriyle birbirine baÄŸlanmÄ±ÅŸ.

‘Üç SilahÅŸor’, Fransa KralÄ± XIII. Louis’ye hizmet eden cesur ÅŸövalyeler Atos, Portos, Aramis ve sonradan onlara katÄ±lan D’Artagnan’Ä±n macera dolu öyküsü hakkÄ±nda bir bale. Koreograflar, balenin librettosunu Alexander Dumas’nÄ±n metnindeki mizahi unsurlarÄ± ön plana çÄ±kararak hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar.

RENKLÄ° VE HEYECANLI

‘Üç SilahÅŸor’ daha önce bale izlememiÅŸ olanlarÄ±n da seveceÄŸini düÅŸündüÄŸüm eÄŸlenceli, renkli, tempolu bir eser. Düellolar, kavgalar, entrikalar ve aÅŸkla harmanlanmÄ±ÅŸ bir konusu var. Dekor tasarÄ±mÄ± Ä°smail Dede, kostüm tasarÄ±mÄ± Nursun Ünlü, Ä±ÅŸÄ±k tasarÄ±mÄ± ise Fuat Gök tarafÄ±ndan yapÄ±lan eserin dansçÄ± kadrosu da teknik ve artistik anlamda baÅŸarÄ±lÄ±. Sahnede tempoyu düÅŸürmeden dans ediyor ve oynuyorlar. Verdi’nin güzel müziÄŸinin de etkisiyle zamanÄ±n nasÄ±l geçtiÄŸini anlamÄ±yorsunuz. 1 AralÄ±k’taki prömiyerde D’Artagnan rolünde Erhan Güzel’i, Athos’ta Batur Büklü’yü, Porthos’ta Oliver Spence’i, Aramis rolünde Mehmet N. Arkan’Ä± izledik. DiÄŸer önemli rollerden Constance’Ä± BüÅŸra Ay, Milady’yi N. Melike Koper, Lord Buckingham’Ä± Olcay Tunçeli, Kraliçe’yi Gizem Atik Tuncay oynadÄ±.

DansçÄ±lara teknik ve artistik anlamda kendilerini gösterme imkanÄ± veren pas de deux’lar yani ikili danslar, sololar ve kavga sahneleri bulunan bir bale ‘Üç SilahÅŸor’. Pas de deux’lardan birinde Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi BaÅŸkemancÄ±sÄ± Oleksandr Samoylenko tarafÄ±ndan çalÄ±nan güzel solonun da aklÄ±mda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemeden geçemeyeceÄŸim.

‘Üç SilahÅŸor’ balesi 6 AralÄ±k, 18 AralÄ±k ve 20 AralÄ±k akÅŸamlarÄ± saat 20.00’de; 8 ve 22 AralÄ±k günleri ise saat 16.00’da KadÄ±köy’deki Süreyya OperasÄ±nda sahnelenecek. Ä°zlemenizi tavsiye ederim.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 13:47

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