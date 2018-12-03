TuÄŸba Ekinci SÄ±la'yÄ± suÃ§ladÄ±: ÅžÄ±marÄ±klÄ±k, kadÄ±na ÅŸiddetle alakasÄ± yok

ÅžarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci yine skandal ifadeler kullandÄ±: BazÄ± ÅŸeyler baÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸinde ÅŸikÃ¢yet etmeden Ã¶nce bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz lazÄ±m. Kocan mÄ± derler.

Magazin programÄ±na katÄ±lan ÅžarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci, SÄ±la GençoÄŸlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafÄ±ndan ÅŸiddet görmesine iliÅŸkin yine skandal açÄ±klamalarda bulundu. TuÄŸba Ekinci, “Biz Türk kÄ±zÄ±yÄ±z bazÄ± ÅŸeyler baÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸinde ÅŸikâyet etmeden önce bunu düÅŸünmemiz lazÄ±m. Kocan mÄ± derler adama” ifadelerini kullandÄ±. Ekinci ayrÄ±ca “Bu çocuk durduk yere bu hale gelmedi onu o hale getiren biri var. BunlarÄ±nki ÅŸÄ±marÄ±klÄ±k, kadÄ±na ÅŸiddetle alakasÄ± yok” gibi cümlelerle kadÄ±na ÅŸiddeti normalleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan Ekinci’ye sunucular da tepki gösterdi.

EVLÄ° OLAN OLMAYAN AYRIMI YAPTI: BÄ°Z AMERÄ°KALI DEÄžÄ°LÄ°Z

Kanal D’de yayÄ±mlanan “Müge ve GülÅŸen’le 2. Sayfa” adlÄ± magazin programÄ±na katÄ±lan TuÄŸba Ekinci SÄ±la’nÄ±n ÅŸiddet görmesine iliÅŸkin yine skandal açÄ±klamalarda bulundu.

Sunucunun “Ä°nsanlar yazÄ±yor, ‘NikahsÄ±z, nikahsÄ±z diyerek neyi söylemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Evli olsalardÄ± durum baÅŸka mÄ± olacaktÄ±?” yönündeki soruya Ekinci ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Biz Türk kÄ±zÄ±yÄ±z bazÄ± ÅŸeyler baÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸinde ÅŸikâyet etmeden önce bunu düÅŸünmemiz lazÄ±m. Kocan mÄ± derler adama. ‘Tabi böyle yaparsan böyle olur’ derler. Türk örf adetlerinde bu var. ‘Fazla havaya soktun, ÅŸÄ±marttÄ±n’ derler. Biz AmerikalÄ± deÄŸiliz. ‘Tekrar denemeseydin’ derler.”

SUNUCUDAN TEPKÄ°: ALLAHTAN HAKÄ°MLER, SAVCILAR SENÄ°N GÄ°BÄ° DÜÅžÜNMÜYOR

ProgramÄ±n sunucusu, Ekinci'nin bu sözlerine "Allah'tan hakimler ve savcÄ±lar senin gibi düÅŸünmüyor. Kocan mÄ± sevgilin mi demiyorlar. Åžiddete uÄŸradÄ±n mÄ±, uÄŸramadÄ±n mÄ± diye soruyorlar" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

ÅžÄ°DDETÄ° NORMALLEÅžTÄ°RMEYE ÇALIÅžTI

TuÄŸba Ekinci programda ayrÄ±ca, “Ahmet çok hatalÄ± ama oyuncu erkekler düzenli yaÅŸamÄ±yor. BunlarÄ± ya seversin ya sevmezsin. BunlarÄ±n Sinir sistemleri, egolarÄ± vardÄ±r. O yüzden ya seversin ya sevmezsin. Dur bir daha deneyeyim, bu sefer de adam olmazsa topluma rezil edeyim demezsin" sözlerini sarf etti.

‘ERKEKLERÄ°N ÜZERÄ°NE GÄ°DÄ°LDÄ° MÄ° TIRMALIYOR’

Ekinci’nin skandal sözleri bunla da kalmadÄ± ve sunucular yorum yaparken, “KadÄ±nlar da artÄ±k üfff, erkekler de üzerine gidildi mi tÄ±rmalÄ±yor kardeÅŸim napalÄ±m” ÅŸeklinde devam etti.

Sunucu ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k içinde “Var mÄ± öyle bir dünya TuÄŸba ya” diye tepki gösterdi.

‘BUNLARINKÄ° ÅžIMARIKLIK, KADINA ÅžÄ°DDETLE ALAKASI YOK’

Ekinci Ahmet Kural için övgü dolu sözler kullandÄ± ve ÅŸiddete uÄŸramasÄ±ndan dolayÄ± SÄ±la’yÄ± suçladÄ±:

“Çok vefalÄ± bir insandÄ± oyuncular gibi sette oturan havalÄ± biri deÄŸildi. Ailesine kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± harcardÄ± ailesine hayÄ±rlÄ± olan biri topluma nasÄ±l böyle olabilir. Bu çocuk durduk yere bu hale gelmedi onu o hale getiren biri var. Erkeklere bu kadar kötü davranmanÄ±n bir anlamÄ± yok. BunlarÄ±nki ÅŸÄ±marÄ±klÄ±k, kadÄ±na ÅŸiddetle alakasÄ± yok. Oyuncu adamlar günlük hayatlarÄ±nda hep rol kesen adamlar. AÅŸk varken her ÅŸey çok iyi. Bence SÄ±la Ahmet'i kafayÄ± takmÄ±ÅŸ onu görsem de SÄ±la'ya, 'Sen delikanlÄ± bir kadÄ±nsÄ±n niye yaptÄ±n?' derim. Ahmet bu kadar aÄŸÄ±r bir ÅŸeyi hak etmiyordu. Bu erkeklere örnek olsun. Türk örf ve adetlerinde SÄ±la'nÄ±n bu yaptÄ±ÄŸÄ± çok tepki çeker. Yürekli kadÄ±nlar sevdiÄŸi erkeÄŸi, gururunu incitecek çok büyük bir ÅŸey görmediÄŸi takdirde rezil etmemeli.”

DAHA ÖNCE DE, ‘TÜRK ERKEÄžÄ° SEVDÄ°ÄžÄ° KADINA EL KALDIRIR’ DEMÄ°ÅžTÄ°

TuÄŸba Ekinci daha önce de kadÄ±na ÅŸiddeti normalleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. TuÄŸba Ekinci ÅŸiddet gören kadÄ±nÄ± suçlayarak “Böyle ÅŸeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazÄ±m. Türk erkeÄŸi sevdiÄŸi kadÄ±na el kaldÄ±rÄ±r. Ben iliÅŸkilerin tatlÄ±-sert olmasÄ±ndan yanayÄ±m” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

TuÄŸba Ekinci ÅŸiddeti Ã¶vdÃ¼: TÃ¼rk erkeÄŸi sevdiÄŸi kadÄ±na el kaldÄ±rÄ±r

SÄ±la GenÃ§oÄŸlu, Ahmet Kural ile uzlaÅŸmayÄ± reddetti

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