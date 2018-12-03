Pervin Buldan da dahil 10 HDP'li vekil Mecliste aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlÄ±yor

AralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldanâ€™Ä±n da olacaÄŸÄ± 10 partili vekil, Leyla GÃ¼venâ€™e destek iÃ§in TBMM'de aÃ§lÄ±k grevi eylemine baÅŸlayacak.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için HDP Mersin Ä°l Örgütü'nde açlÄ±k grevi yapan 10 partilinin dün akÅŸam yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na HDP’den açlÄ±k grevi eylemlerini büyütme yanÄ±tÄ± geldi.

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n haberine göre bu doÄŸrultuda ilk aÅŸamada HDP’li 10 milletvekili Mecliste açlÄ±k grevine baÅŸlayacak. Milletvekilleri arasÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan Pervin Buldan da yer alacak.

AçlÄ±k grevi eylemi, yarÄ±n yapÄ±lacak grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan baÅŸlayacak ve 2 gün sürecek.

Öte yandan yine HDP milletvekili olan tüm yerellerde sadece milletvekilleri il örgütlerinde 3 günlük açlÄ±k grevine baÅŸlayacak. Vekillerin 3-4 AralÄ±k'ta açlÄ±k grevine baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

AyrÄ±ca tüm Parti Meclisi, MYK, il ve ilçe örgütlerinin de açlÄ±k grevindeki milletvekillerine kitlesel olarak ziyaretlerde bulunacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Bu eylemlere dair Kriz MasasÄ± oluÅŸturulduÄŸu da aktarÄ±lan bilgiler arasÄ±nda. (HABER MERKEZÄ°)

Mersin'de aÃ§lÄ±k grevindeki 10 HDPâ€™li gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tutuklu vekil Leyla GÃ¼ven'le dayanÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yor

Sebahat Tuncel de aÃ§lÄ±k grevine girdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 12:42

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