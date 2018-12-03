Ä°spanyaâ€™da EndÃ¼lÃ¼s seÃ§imlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¼rprizi

Ä°spanyaâ€™nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesindeki parlamento seÃ§im sonuÃ§larÄ± siyasetÃ§ileri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: Franco mezarÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p parlamentoya girdi.

Ä°spanya’nÄ±n güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde yapÄ±lan yerel parlamento seçimlerinde saÄŸ görüÅŸlü partiler 36 yÄ±l sonra ilk kez çoÄŸunluÄŸu elde ederken, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸlü Vox partisi 12 milletvekili çÄ±kardÄ±. Kimi siyasetçiler “Diktatör Franco, mezarÄ±ndan çÄ±ktÄ±, Endülüs özerk yönetimi parlamentosuna girdi” ifadelerini kullandÄ±.

SOSYAL DEMOKRASÄ°NÄ°N KALESÄ°YDÄ°

Ä°spanya’daki 17 özerk yönetim arasÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 8,5 milyon ile en çok nüfusa sahip olan Endülüs özerk bölgesinde pazar günü yerel parlamento seçimleri yapÄ±ldÄ±.

Seçimlere katÄ±lÄ±m oranÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 puan düÅŸerek yüzde 57 düzeyinde kaldÄ±. Ä°ktidardaki Sosyalist Ä°ÅŸçi Partisi’nin (PSOE) Ä°spanya’daki kalesi olarak gösterilen Endülüs’te 36 yÄ±l sonra ilk kez sosyalistler yerel parlamentodaki çoÄŸunluÄŸu kaybetti.

AçÄ±lan sandÄ±klarÄ±n yüzde 99’una göre verilen resmi sonuçlarda mevcut durumda Endülüs’te azÄ±nlÄ±k hükümeti olarak iktidarda olan PSOE’nin milletvekili sayÄ±sÄ± 47’den 33’e düÅŸtü. PSOE bu sonuçla Endülüs’te en fazla oy alan, birinci siyasi parti olmaya devam etse de iktidarda kalmasÄ± zorlaÅŸtÄ±.

Ana muhalefetteki saÄŸ görüÅŸlü Halk Partisi (PP) 26, merkez saÄŸda yer alan Ciudadanos partisi 21, sol parti Podemos Endülüs 17 ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸlü Vox partisi 12 milletvekili çÄ±kardÄ±. Endülüs yerel parlamentosunda toplamda 59 milletvekili çÄ±kartan saÄŸ partiler (PP, Ciudadanos, Vox), iktidarda olmak için gerekli olan 55 milletvekili sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geçti.

VOX PARTÄ°SÄ° Ä°LK DEFA SEÇÄ°LDÄ°

Endülüs seçimlerinde sürpriz sonuç Vox partisi oldu. Ä°spanyol meclisi ile yerel parlamentolarda bu zamana kadar hiçbir temsilcisi olmayan, 2013’te kurulan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ görüÅŸlü Vox partisi çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± 12 milletvekili ile Ä°spanya’da ilk kez bir parlamentoya temsilci gönderdi. Vox’un milletvekili çÄ±karmasÄ±, Ä°spanya’da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n yükseliÅŸe geçmesinin ilk iÅŸareti olarak gösterildi.

Vox Genel Sekreteri Javier Ortega Smith, Endülüs seçimleriyle ilgili gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, “Bugün tarihi bir gün. Büyük bir heyecan ve umut içindeyiz. Endülüs’te bundan böyle iÅŸler deÄŸiÅŸecek” dedi.

Endülüs’teki seçim sonuçlarÄ±nÄ±n, son dönemde erken genel seçim seslerinin yükseldiÄŸi Ä°spanya siyasetini de etkilemesi bekleniyor. Ülkeyi haziran ayÄ±ndan bu yana azÄ±nlÄ±k hükümeti ile yöneten PSOE’nin, Endülüs’te aldÄ±ÄŸÄ± kötü sonuçtan dolayÄ± erken genel seçimi mümkün olduÄŸu kadar ertelemeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

‘Ä°SPANYA SÄ°YASETÄ°NDE DEPREM’ VURGUSU

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Endülüs yerel parlamento seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ± “Ä°spanya siyasetinde deprem. PSOE çöktü. Vox patladÄ±” olarak deÄŸerlendirdi. FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Marine Le Pen tarafÄ±ndan hemen tebrik edildiÄŸi belirtilen Vox’un Endülüs’te 12 milletvekili çÄ±karmasÄ±, öncelikli olarak Katalonya’daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± giriÅŸimlere, düzensiz göçe ve Avrupa’nÄ±n bazÄ± ülkelerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n yükseliÅŸine baÄŸlandÄ±.

Öte yandan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin Ä°spanyol meclisindeki temsilcilerinden milletvekili Gabriel Rufian, Vox partisinin Endülüs özerk yönetimi parlamentosuna 12 milletvekili göndermesiyle ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Franco (diktatör Francisco Franco) Åžehitler Vadisi’nden çÄ±ktÄ±, Endülüs özerk yönetimi parlamentosuna girdi” ifadelerini kullandÄ±.

PODEMOS’TAN ‘SEFERBERLÄ°K’ ÇAÄžRISI

Öte yandan yerel parlamento seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren PSOE’nin Endülüs bölgesindeki lideri ve Endülüs Özerk Yönetim BaÅŸkanÄ± Susana Diaz, “Tüm demokratik güçleri aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ± durdurmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum” dedi.

“Avrupa’da artan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ fenomeni Endülüs parlamentosuna girdi” diyen Diaz, PSOE’nin halen Endülüs’te en çok oy alan siyasi parti olarak çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen “Endülüs’te solun genel anlamda geriye gittiÄŸini kabul etmek gerektiÄŸini” söyledi.

Sol parti Podemos’un lideri Pablo Iglesias da Endülüs seçim sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Vox partisinin ilk defa milletvekili çÄ±kartmasÄ±na vurgu yaptÄ±. “AÅŸÄ±rÄ± saÄŸdan korkmuyoruz” diyen Ä°glesias, “Yükselen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ± durdurmak için ülkedeki tüm sendikalara, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na ve öÄŸrencilere bir seferberlik çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum” ifadesini kullandÄ±.

“FaÅŸizme karÅŸÄ± uyanÄ±ÅŸ” çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Ä°glesias, “Feminist, cumhuriyetçi, iÅŸçi Ä°spanya, dedelerimizin bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± özgürlükleri savunmak için tetikte olmak zorunda. Ä°spanya’da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ asla geri dönmemeli” dedi. (Madrid/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 12:24

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