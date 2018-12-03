Karasu Ã‡ayÄ± artan kirlilik nedeniyle siyah akÄ±yor

Ä°slahiyeâ€™ye 10 kilometre uzaklÄ±ktaki GÃ¼llÃ¼hÃ¶yÃ¼k Mahallesinden geÃ§en Karasu Ã‡ayÄ±'nda artan kirlilik mahalleliyi korkuttu.

Ä°slahiye merkeze 10 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Güllühöyük Mahallesinden geçerek, Tahtaköprü Sulama BarajÄ±'na dökülen Karasu ÇayÄ±'nda, son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü.

FotoÄŸraf: DHA

DöküldüÄŸü barajÄ±n kirlenmesine ve buradaki balÄ±klarÄ±n ölmesine yol açan çayÄ±n suyunun renk deÄŸiÅŸimi, mahalleliyi tedirgin etti. Ä°hbar üzerine bölgeye, Ä°slahiye Belediyesi ile TarÄ±m ve Orman MüdürlüÄŸü ekipleri gönderildi. Sudan numuneler alan ekipler, inceleme baÅŸlattÄ±.



KirliliÄŸin kaynaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, balÄ±k avlanmaya gelenler ile mahalleli, dikkatli olmalarÄ± ve sonuç belli oluncaya kadar kÄ±yÄ±ya vuran balÄ±klarÄ± tüketmemeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

YÄ±llardÄ±r bölgeye gelip, piknik yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve çayda balÄ±k tuttuklarÄ±nÄ± anlatan Burhan Temtek, "Ä°lk kez suyun siyah renkte aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. BazÄ± balÄ±klarÄ±n da telef olarak kÄ±yÄ±ya veya su yüzeyine vurduÄŸunu gördük. Karasu ÇayÄ±'nÄ±n yeniden, eskisi gibi berrak ÅŸekilde akmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi. (Antep/DHA)

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