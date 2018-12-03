Makro iÅŸÃ§ileri: BirliÄŸimiz gÃ¼Ã§leniyor, eylem planlarÄ± yapÄ±yoruz

Kayseri’de Makro-Taze maÄŸduru iÅŸçiler, ödenmeyen alacaklarÄ± için sürdürdükleri mücadeleyi deÄŸerlendirmek ve mücadelenin nasÄ±l sürdürüleceÄŸini belirlemek üzere bir araya geldi. Ä°ÅŸçiler kÄ±dem haklarÄ± baÅŸta olmak üzere, ödenmeyen tüm haklarÄ± için, “Birlik olmaya baÅŸladÄ±k, mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

GeçtiÄŸimiz günlerde Cumhuriyet MeydanÄ±’nda imza kampanyasÄ± baÅŸlatan Makro-Taze maÄŸduru iÅŸçiler, önümüzdeki günlerde haklarÄ±nÄ± almak için eylem planlarÄ± yapÄ±yor. Kayseri, Konya, Yozgat, Malatya, Mersin ve Samsun’daki diÄŸer iÅŸçilerle ortak hareket edeceklerini söyleyen iÅŸçiler, “AlÄ±n terimizi vermeyen patronlara karÅŸÄ±, iÅŸçiler olarak birleÅŸtik ve hesap soracaÄŸÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘YETER KÄ° BÄ°RLÄ°KTELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z DEVAM ETSÄ°N’

Ankara’da süren eylemlerde Nakliyat-Ä°ÅŸ; Samsun’da süren eylemlerde Tez Koop-Ä°ÅŸ ile hareket ettiklerini söyleyen Makro-Taze iÅŸçileri, ancak asÄ±l önemli olanÄ±n iÅŸçilerin birliÄŸi olduÄŸunu söyledi ve “Bizler iÅŸçilerin birlikteliÄŸi saÄŸlamsa baÅŸaracaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Yeter ki birlikteliÄŸimiz devam etsin” dedi. Makro-Taze iÅŸçilerinin mücadelesine DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± da destek veriyor.

“Ä°ÅŸçiyiz, haklÄ±yÄ±z, kazanacaÄŸÄ±z”, “KÄ±dem hakkÄ±mÄ±z söke söke alÄ±rÄ±z” sloganlarÄ±nÄ± atan iÅŸçiler, önümüzdeki süreçte eylemliklerinin devam edeceÄŸini belirtti. (Kayseri/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 12:20

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