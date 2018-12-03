Ev ve iÅŸyerleri kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± aile maÄŸdur oldu

Evleri hakkÄ±nda yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±nan Okay ailesi, yol yapÄ±mÄ± iÃ§in 33 metrekaresi yÄ±kÄ±lan ve onarÄ±mÄ±na izin verilmeyen evde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “yol yapÄ±mÄ±” gerekçesiyle DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesinin DabanoÄŸlu Mahallesi Orta KarataÅŸ Sokak’taki mermer atölyesi ve üzerindeki 259 metrekare alanda bulunan ev ve iÅŸyeri kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KamulaÅŸtÄ±rÄ±lan arazinin 135 metrekare ve 124 metrekare olmak üzere iki ayrÄ± tapusu bulunmasÄ±na raÄŸmen hiçbir onay alÄ±nmadan hakkÄ±nda yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±.

2017 yÄ±lÄ±nda aileye gelen tebligatta, arazinin birinci parselinin 33 metrekarelik yol yapÄ±mÄ± gerekçesiyle kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ArdÄ±ndan 2018 yÄ±lÄ±nda gelen ikinci tebligatta, 124 metrekare olan ikinci parselin de kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 ay önce, 33 metrekare yol yapÄ±mÄ± gerekçesiyle birinci parselden kimi kÄ±sÄ±mlar yÄ±kÄ±ldÄ±.

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‘ÇEVRE VE ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K Ä°L MÜDÜRLÜÄžÜ’NDEN KOVULDUM’

Evinin bir kÄ±smÄ± yÄ±kÄ±lan Necla Okay, alÄ±nan karar üzerine maÄŸduriyetlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü’ne baÅŸvurduklarÄ±nÄ±; ancak sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü’nde bir memur elini masaya vurup, bana ‘Bunu yapan ben deÄŸilim devlettir. Evine devlet el koydu’ diyerek beni kovdu.”

FotoÄŸraf: MA

YIKILAN BÖLÜMLERÄ°N ONARILMASI ENGELLENÄ°YOR

33 metrekarelik yÄ±kÄ±mÄ±n ardÄ±ndan evin tahrip olan yerlerinde onarÄ±m yapmalarÄ±nÄ±n engellendiÄŸini ifade eden Okay, “ÇocuklarÄ±mÄ±n hepsi evde hasta oldu. En küçük çocuÄŸum astÄ±m hastasÄ± oldu. Ä°ki aydÄ±r banyosuz bir evde yaÅŸÄ±yorum. Banyo yapmak için eÅŸe, dosta gidiyoruz” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: MA

‘EVÄ°MÄ°ZÄ° KÄ°MSEYE BIRAKMAYACAÄžIZ’

Çevik Kuvvet polisleri tarafÄ±ndan evi boÅŸaltmalarÄ± yönünde sürekli tehdit edildiklerini söyleyen Okay, “BurasÄ± benim hem evim hem de ekmek teknem. Ben yÄ±llarca vergi ödedim. Åžimdi ‘kamulaÅŸtÄ±rma var’ deyip beni kendi evimden çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bizim kimseye zararÄ±mÄ±z olmadÄ±. Bu evi de ekmek teknemizi de kimseye bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z” ifadelerini kulandÄ±.

FotoÄŸraf: MA

‘KIÅž ORTASINDA NEREYE GÄ°DELÄ°M’

EÅŸi Ali RÄ±za Okay da, “Ben bu kÄ±ÅŸÄ±n ortasÄ±nda nereye gidip ev ve iÅŸyeri bulayÄ±m. Kiralar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gitmiÅŸ. Åžu iÅŸyerindeki makinalarÄ± söktüÄŸüm gibi çöp olacaklar. Bu makinalarÄ± yeniden alacak gücüm yok” sözleriyle isyan etti. (DiyarbakÄ±r/MA)

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