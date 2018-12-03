Tijuana'ya gelen HonduraslÄ± gÃ¶Ã§menler, sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarak ABD'ye geÃ§ti

Orta Amerika Ã¼lkelerinden yola Ã§Ä±karak Meksika'nÄ±n Tijuana kentine gelen bir grup gÃ¶Ã§men, bariyerleri aÅŸarak ABD'ye geÃ§ti.

Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak Meksika’nÄ±n Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmen konvoyundan HonduraslÄ± bir grup Meksika-ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bariyerleri aÅŸarak ABD'ye geçti.

Meksika’nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika ülkelerinden yola çÄ±karak ABD’ye doÄŸru ilerleyen göçmen konvoyu ile ilgili El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet baÅŸkanlarÄ± ile bir “kalkÄ±nma planÄ±” oluÅŸturmak üzere anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Tijuana kentine gelen yaklaÅŸÄ±k 9 bin göçmenin kaldÄ±ÄŸÄ± ABD sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir spor kompleksindeki barÄ±nak kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tijuana yetkilileri, barÄ±nakta kalan tüm göçmenlerin, ABD sÄ±nÄ±rÄ±ndan çok daha uzaktaki bir eski konser salonuna gönderildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), önceki gün, Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye ilerleyen göçmen konvoyundan yüzlerce kiÅŸinin kendi ülkelerine geri döndüÄŸünü bildirmiÅŸti.

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

(DIÅž HABERLER)

Meksikaâ€™dan gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin ABD ile mutabakat

7 bini aÅŸkÄ±n HonduraslÄ± gÃ¶Ã§men ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 10:55

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