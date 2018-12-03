AKP iÃ§inde 'BeratÃ§Ä±lar', 'Soylucular' ve 'Bilalciler' Ã§ekiÅŸmesi

AKP iÃ§inde, ekipler arasÄ±nda gÃ¼Ã§ savaÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yor. Her ekip kendi alanÄ±nÄ± geniÅŸletmek istiyor.Â

AKP’de Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi ‘BeratçÄ±lar’, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya baÄŸlÄ± olan ‘Soylucular’ ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan’Ä±n etkili olduÄŸu ‘Bilalciler’ olarak adlandÄ±rÄ±lan 3 ana ekibin bulunduÄŸu iddia ediliyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’Ä±n kulis bilgilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre; CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n, damadÄ± Berat Albayrak’Ä± 2011 seçimlerinde milletvekili yapÄ±p ardÄ±ndan kabineye almasÄ±yla birlikte parti içinde ‘BeratçÄ±lar’ olarak adlandÄ±rÄ±lan ekip oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra partiye katÄ±lan Süleyman Soylu da ilk yÄ±llarda bu ekip içinde yer aldÄ±. BeratçÄ±larla yolunu ayÄ±ran Soylu, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± olmasÄ±yla birlikte kendine bir alan oluÅŸturdu. Albayrak ile Soylu arasÄ±nda zaman zaman yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma ve rekabet kamuoyuna da yansÄ±yor. En son “omuz atma” görüntüleriyle gündeme gelen ikili, daha sonra verdikleri pozla “aramÄ±zda sorun yok” mesajÄ± vermeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. BeratçÄ±lar ve Soylucular’dan etkili olan diÄŸer ekibin baÅŸÄ±nÄ± ErdoÄŸan’Ä±n oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan çekiyor.

SÜMEYYE ERDOÄžAN DA ETKÄ°LÄ° OLUYOR

ErdoÄŸan’Ä±n kÄ±zÄ± Sümeyye ErdoÄŸan da bazÄ± atamalarda etkili oluyor.

GÜÇ SAVAÅžI VE KULÄ°S FAALÄ°YETLERÄ°

Ekipler arasÄ±nda parti kadrolarÄ±nÄ±n belirlenmesi, politika ve kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nda zaman zaman ‘güç savaÅŸÄ±’na neden oluyor. Her ekip kendi alanÄ±nÄ± geniÅŸletmek için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan nezdinde yoÄŸun kulis faaliyeti yürütüyor.

Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, AKP’de Bakan Albayrak’Ä±n Ä°stanbul ilçe aday listesi ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde etkin olmak istemesi, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n buna karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± nedeniyle bir kez daha gün yüzüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

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