GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TOKÄ° iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°â€™nin Ã¼cretlerini Ã¶dememesi Ã¼zerine iÅŸ bÄ±raktÄ±klarÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 iÅŸÃ§i serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ankara’da Mamak TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda, ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için direniÅŸe geçen iÅŸçiler, eylemlerinin 13. gününde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçiler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, saat 13.00'te TOKÄ° önünde açÄ±klama yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°ÅŸçiler, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak dün iÅŸçilerin çadÄ±rÄ±na saldÄ±ran polis, önce 3 sonra da 4 olmak üzere toplam 7 iÅŸçiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca polis iÅŸçilerin inÅŸaat önündeki direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± da kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. TOKÄ° önünde saat 13.00'te basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu. (Ankara/EVRENSEL)

TOKÄ° iÅŸÃ§ileri 10 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 13:28

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