DireniÅŸteki TOKÄ° iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Mamak'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°â€™nin Ã¼cretlerini Ã¶dememesi Ã¼zerine iÅŸ bÄ±rakan 7 iÅŸÃ§i, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara’da Mamak TOKÄ° 2. Etap inÅŸaatÄ±nda, ücretlerini alamadÄ±ÄŸÄ± için 11 gündür direniÅŸte olan iÅŸçiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ÅŸçiler, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸirketin konkordato ilan etmesi ve TOKÄ°’nin de kendilerine ücretlerini vermemesi nedeniyle iÅŸ bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak bugün iÅŸçilerin çadÄ±rÄ±na saldÄ±ran polis, önce 3 sonra da 4 olmak üzere toplam 7 iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

AyrÄ±ca polis iÅŸçilerin inÅŸaat önündeki direniÅŸ çadÄ±rÄ±nÄ± da kaldÄ±rdÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

TOKÄ° iÅŸÃ§ileri 10 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

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