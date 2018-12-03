CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Venezuela'da

ErdoÄŸan, Paraguay'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaretin ardÄ±ndan, Venezuelaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Caracas'a gitti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Paraguay'a gerçekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaretin ardÄ±ndan, özel uçak "TC-TRK" ile TSÄ° 04.40'ta Venezuela’nÄ±n baÅŸkenti Caracas'a geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, Caracas Simon Bolivar HavalimanÄ±'nda Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± BaÅŸyardÄ±mcÄ±sÄ± Delcy Rodriguez, Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Horje Arreaza, Venezuela Savunma BakanÄ± Vladimir Padrino, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Åževki MütevellioÄŸlu ve Venezuela'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes karÅŸÄ±ladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ve Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan eÅŸlik ediyor.

ErdoÄŸan, programÄ± kapsamÄ±nda görüÅŸmelerde bulunacak; ziyaretler yapacak. ErdoÄŸan ve Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro BinasÄ±'nda düzenlenecek Türkiye Venezuela Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±lacak.

BaÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± görüÅŸmelere iÅŸtirak edecek ErdoÄŸan ve Maduro, anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Maduro tarafÄ±ndan Miraflores SarayÄ±'nda onuruna verilecek resmi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduroâ€™nun Nusr-Etâ€™te yemek yemesine tepki

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 10:15

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