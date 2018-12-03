'Ã‡in, ABD otomobillerine uyguladÄ±ÄŸÄ± tarifeleri kaldÄ±rmayÄ± kabul etti'

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'Ã‡in, ABDâ€™den gelen otomobillere uyguladÄ±ÄŸÄ± tarifeleri dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi ve kaldÄ±rmayÄ± kabul etti' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Çin’in ABD otomobillerine uyguladÄ±ÄŸÄ± tarifeleri “düÅŸürmeyi ve kaldÄ±rmayÄ±” kabul ettiÄŸini bildirdi.

Trump, Twitter’dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Pekin yönetiminin ABD menÅŸeli otomobillere yönelik vergi uygulamasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸini kaydetti.

“Çin, ABD’den gelen otomobillere uyguladÄ±ÄŸÄ± tarifeleri düÅŸürmeyi ve kaldÄ±rmayÄ± kabul etti. Åžu an tarife oranÄ± yüzde 40” ifadesini kullanan Trump’Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±, iki ülke arasÄ±nda hafta sonunda alÄ±nan "ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n", uzun süredir devam eden müzakerelerde yol alÄ±nmasÄ±na olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde deÄŸerlendirildi.

Trump ve Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamÄ±nda yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede ülkeleri arasÄ±nda bir süredir devam eden "ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n" yeni tarifelerle büyümesini önleyecek "90 günlük ateÅŸkes" üzerinde mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±.

Washington yönetiminin, 200 milyar dolarlÄ±k Çin ürününe uyguladÄ±ÄŸÄ± gümrük vergisi oranÄ±nÄ±, 1 Ocak itibariyle yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararÄ±nÄ± askÄ±ya almasÄ±nÄ± saÄŸlayacak anlaÅŸma, taraflarÄ±n birbirlerine karÅŸÄ± yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmiÅŸti.

Trump’Ä±n anlaÅŸmayÄ± kabul etmesinde, Çin’in ABD’den hemen daha fazla tarÄ±m ürünü ithal etmeye razÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra enerji ve endüstriyel ürünlerin ithalatÄ±nÄ± da kayda deÄŸer oranda artÄ±rmaya söz vermesinin etkili olduÄŸu bildirildi.

Taraflar arasÄ±ndaki müzakerelerin daha yapÄ±cÄ± bir ortamda sürdürülmesine imkan tanÄ±yacak anlaÅŸmanÄ±n, bu hafta özellikle hisse senedi piyasalarÄ±na olumlu yansÄ±masÄ± bekleniyor. (Washington/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 09:07

www.evrensel.net