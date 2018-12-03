KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ile AbdÃ¼laziz'in yazÄ±ÅŸmalarÄ±, cinayette rol oynamÄ±ÅŸ olabilir

CNN International, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ile Ã–mer AbdÃ¼laziz arasÄ±ndaki WhatsApp yazÄ±ÅŸmalarÄ±na ulaÅŸtÄ±. YazÄ±ÅŸmalarda KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Prens Selman'Ä± eleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ABD merkezli yayÄ±n kuruluÅŸu CNN International, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Kanada'nÄ±n Montreal kentinde yaÅŸayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'e WhatsApp'tan gönderdiÄŸi mesajlarda, Suudi Arabistan'Ä± ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä± (MBS) sert ÅŸekilde eleÅŸtirdiÄŸi ve gazetecinin öldürülmesinde bu mesajlaÅŸmalarÄ±n da rolü olabileceÄŸini aktardÄ±.

Ekim 2017'den bu yana KaÅŸÄ±kçÄ± ile iletiÅŸim halinde olan Abdülaziz, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülen Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± ses kaydÄ±, fotoÄŸraf ve videolarÄ±n olduÄŸu 400'den fazla WhatsApp mesajÄ±nÄ± CNN ile paylaÅŸtÄ±.

Abdülaziz'in KaÅŸÄ±kçÄ± ile AÄŸustos 2018'e kadar WhatsApp üzerinden konuÅŸtuÄŸunu ancak telefonunun takip edildiÄŸini fark etmesi üzerine daha güvenilir yollarla iletiÅŸimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Toronto Üniversitesine baÄŸlÄ± Citizen Lab adlÄ± kuruluÅŸun telefonunun hacklendiÄŸini ortaya çÄ±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Abdülaziz'in, KaÅŸÄ±kçÄ± ile olan iliÅŸkisi hakkÄ±nda konuÅŸmaya karar verdiÄŸine iÅŸaret edilen haberde, söz konusu yazÄ±lÄ±mÄ±n Ä°srailli NSO firmasÄ± tarafÄ±ndan üretildiÄŸi tespit edildiÄŸi ve Abdülaziz'in bu firmaya dava açtÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

'SUUDÄ° PRENS, 'PAC-MAN' GÄ°BÄ°'

CNN'e göre, söz konusu yazÄ±ÅŸmalardan, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n "huysuzluklarÄ±ndan" dolayÄ± tedirgin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Abdülaziz ile KaÅŸÄ±kçÄ± arasÄ±nda mayÄ±s ayÄ±nda geçen bir konuÅŸmada, bir grup Suudi aktivistin kendi ülkesinde tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, Veliaht Prens hakkÄ±nda, "Ne kadar çok kurbanÄ±nÄ± yerse, daha fazlasÄ±nÄ± isteyen bir canavar 'Pac-Man' gibi. Bu zulüm, kendine destek veren kiÅŸilere dahi ulaÅŸÄ±rsa ÅŸaÅŸÄ±rmam" yazdÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bir baÅŸka mesajÄ±nda da Prens Selman'dan "Güce, baskÄ±ya aÅŸÄ±k ve bunlarÄ± göstermesi gerekiyor. Ancak zorbalÄ±ÄŸÄ±n bir mantÄ±ÄŸÄ± yok" diye bahsettiÄŸi göze çarpÄ±yor.

'TELEFONUMUN HACKLENMESÄ°, CEMAL'E OLANLAR KONUSUNDA ÖNEMLÄ° BÄ°R ROL OYNADI'

Abdülaziz, CNN'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ± ile aralarÄ±ndaki konuÅŸmalarda, Suudi yönetimini sorumlu tutacak bir online gençlik hareketi planlamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Cemal, Muhammed bin Selman'Ä±n mesele ve sorun olduÄŸuna inanÄ±yordu ve bu çocuÄŸun durdurulmasÄ± gerektiÄŸini söylüyordu" ifadesini kullandÄ±.

AÄŸustos ayÄ±nda aralarÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±n takip edildiÄŸinden ÅŸüphelendiÄŸini ve 2 ay sonra KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸünü kaydeden Abdülaziz, "Telefonumun hacklenmesi, Cemal'e olanlar konusunda önemli bir rol oynadÄ±. Gerçekten çok üzgünüm. Bu suçluluk, beni öldürüyor" diye konuÅŸtu.

ABDÜLAZÄ°Z'Ä° DE BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžE DAVET ETMÄ°ÅžLER

Abdülaziz, mayÄ±s ayÄ±nda Suudi yönetiminin bazÄ± temsilcilerinin kendisiyle Montreal'de görüÅŸtüklerini ve Prens Selman'Ä±n Abdülaziz'in Twitter paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± takip ettiÄŸini aktardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Söz konusu yetkililerle aralarÄ±nda geçen konuÅŸmayÄ± kayda alan Abdülaziz, bu yetkililerden birinin kendisine, "Sana Muhammed bin Selman'dan bir mesaj ve teminat ile geldik" dediÄŸini, bir baÅŸkasÄ±nÄ±n da "EÄŸer Suud el-Kahtani senin adÄ±nÄ± duyarsa, anÄ±nda tanÄ±r ve Muhammed bin Selman ile doÄŸrudan tanÄ±ÅŸabilirsin" diye konuÅŸtuÄŸunu aktardÄ±.

Suudi yetkililerin bazÄ± belgeler için kendisine Suudi Arabistan'Ä±n BüyükelçiliÄŸine gitmesi gerektiÄŸini söylediÄŸini anlatan Abdülaziz, "Bunu KaÅŸÄ±kçÄ±'ya söyledim. Bana gitmememi ve o adamlarla sadece halka açÄ±k alanlarda buluÅŸmamÄ± söyledi" diye konuÅŸtu.

NE OLMUÅžTU?

Suudi gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan yönetimi, 18 gün sonra gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü kabul etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Washington Post gazetesi, CIA'nÄ±n, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia etmiÅŸti.

DiÄŸer yandan, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz Al Suud, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ülkesinin Ä°stanbul'daki baÅŸkonsolosluk binasÄ±nda öldürülmesi üzerine üst düzey 5 kiÅŸiyi görevden aldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Suud el-Kahtani ismi öne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'li gazeteci Courtney Radsch, geçen ay Washington'da düzenlenen bir panelde, Suudi Arabistan yönetiminin kendilerine muhalif olan kiÅŸileri belirlemek için ABD'li ÅŸirket ve yazÄ±lÄ±mlara milyonlarca dolar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, "Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, Ä°srail tarafÄ±ndan üretilip, bir AmerikalÄ± ÅŸirket tarafÄ±ndan satÄ±lan Pegasus adlÄ± yazÄ±lÄ±m programÄ±yla gözetlendi" demiÅŸti. (New York/AA)

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