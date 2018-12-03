Hizanâ€™da 6 kÃ¶y ve 11 mezrada sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Bitlisâ€™in Hizan ilÃ§esine baÄŸlÄ± 6 kÃ¶y ve 11 mezrada ikinci bir emre kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Bitlis ValiliÄŸi, Hizan ilçesine baÄŸlÄ± 6 köy ve 11 mezrada ikinci bir emre kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini duyurdu. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, yasaÄŸa gerekçe olarak bölgede sürdürülecek operasyonlar gösterildi.

Valilik açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Bitlis ili Hizan Ä°lçesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan: Ekinli köyü, DeliktaÅŸ mezrasÄ±, Bilgili mezrasÄ±, SarÄ±bal mezrasÄ±, YaylacÄ±k köyü, ÇalÄ±ÅŸkanlar köyü, Yeniçay MezrasÄ±, Yolbilen köyü, Gedik mezrasÄ±, AkyazÄ± MezrasÄ±, Özenli MezrasÄ±, SarÄ±taÅŸ köyü, Uzerban MezrasÄ±, Erencik köyü, Otluk MezrasÄ±, Tatrik MezrasÄ±, Harmandöven MezrasÄ± bölgelerinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarÄ±nÄ±n yakalanmalarÄ±, halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Özel Ä°daresi Kanununun 11/C maddesi gereÄŸince 02 AralÄ±k 2018 Pazar günü saat:23.00'dan itibaren (öÄŸrenim görmekte olan öÄŸrencilerin eÄŸitim ve öÄŸretim hakkÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmamasÄ± kaydÄ±yla) ikinci bir emre kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 08:10

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