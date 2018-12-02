Gemlikâ€™te kadÄ±nlar GÃ¼nay Torun iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Gemlikâ€™te geÃ§en hafta aÄŸabeyi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len GÃ¼nay Torun ile ilÃ§ede bugÃ¼ne kadar ÅŸiddete uÄŸrayan ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kadÄ±nlar iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±ldÄ±.

Gemlik’te geçtiÄŸimiz hafta aÄŸabeyi tarafÄ±ndan evinin otoparkÄ±nda aracÄ±nÄ±n içinde vahÅŸice katledilen Günay Torun ve ÅŸiddete uÄŸrayan, öldürülen kadÄ±nlar için yürüyüÅŸ yapÄ±ldÄ±.

Gemlik TaÅŸköprü önünde öldürülen kadÄ±nlarÄ±n isimlerinin okunmasÄ± ile baÅŸlanan yürüyüÅŸ, Ä°skele MeydanÄ±’na kadar sloganlarla sürdürüldü.

Ä°skele MeydanÄ±nda Gemlik KadÄ±n Platformu adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Duygu Uçak, Günay Torun’un, aÄŸabeyinden ÅŸikayetçi olduÄŸu, suç duyurusu evrakÄ± eline geçtiÄŸinde adresi öÄŸrenen aÄŸabeyinin genç kadÄ±nÄ± evinin önündeki otoparkta pusu kurarak, katlettiÄŸi belirtildi.

Uçak açÄ±klamaya ÅŸöyle devam etti: “Günay’Ä± katleden aÄŸabey sosyal medyada ‘Namus meselesi’ diyerek yalan söylemiÅŸtir. 7 ay önce ÇiÄŸdem Rama, cezaevinden 5 gün izinli çÄ±kan kocasÄ± tarafÄ±ndan katledildi. TuÄŸçe UludaÄŸ, evlilik teklifini reddeden kiÅŸi tarafÄ±ndan öldürüldü. Gülay, yine teklifini reddeden biri tarafÄ±ndan okulunda katledildi. YargÄ±ya taÅŸÄ±nan her kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, ‘iyi hal’ ve ‘tahrik’ indirimiyle adeta ödüllendiriliyor. Namus kavramÄ±nÄ±n yine kadÄ±nlar üzerinden anÄ±lÄ±yor olmasÄ±, ÅŸiddeti meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±yor. EÅŸitsizlik ortadan kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece erkek ÅŸiddeti devam ediyor. YÄ±llarca süren isyanlarÄ±mÄ±za, taleplerimize raÄŸmen önlem almayan; adÄ±m atmayan yargÄ±, devlet ve medya cinayetlerin sorumlusudur. Günay Torun’un katilinin de aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet almasÄ± için takipçisi olacaÄŸÄ±z.”

Bine yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ, kadÄ±n cinayetlerinin son bulsun sloganlarÄ±yla sona erdi. (Bursa/EVRENSEL)

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