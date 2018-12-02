Yalan habere hekimlerden tepki: Reyting uÄŸruna hedef gÃ¶steriliyoruz

Hekimler, haber kanallarÄ±nda 'KarnÄ±nda bant unutuldu' denilerek hekimlerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberlere tepki gÃ¶sterdi.

BazÄ± haber bültenlerine, gazete ve haber sitelerine "KarnÄ±nda bant unutulan annenin isyanÄ±" ÅŸeklinde yansÄ±yan geliÅŸme tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Haberde kadÄ±n, bir önceki doÄŸumu için yapÄ±lan sezaryende karnÄ±nda bant unutulduÄŸunu bunun da ÅŸu an karnÄ±ndaki çocuÄŸa dolandÄ±ÄŸÄ± için aÄŸrÄ±lara sebep olduÄŸu ve rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n çocuÄŸu aldÄ±rma zaruretine kadar geldiÄŸini iddia ediyordu. Ancak kadÄ±nÄ±n ve avukatÄ±nÄ±n sunduÄŸu raporda teÅŸhis 'Amniyotik bant' idi. 'Amniyotik bant' ise adÄ±nda geçtiÄŸi gibi bir yapay bant deÄŸil, rahimde bebeÄŸin etrafÄ±ndaki zar kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bebeÄŸe dolaÅŸmasÄ±yla ilgili sendromun adÄ±ydÄ±.

DoÄŸum sÄ±rasÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n karnÄ±nda bant unutulduÄŸu ÅŸeklindeki asÄ±lsÄ±z habere hekimlerden tepki geldi. Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, “Sadece hastanÄ±n ve avukatÄ±n beyanÄ±na dayanarak kamuoyunda hastanÄ±n karnÄ±nda bant unutulduÄŸuna iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama hekimlik mesleÄŸini deÄŸersizleÅŸtiren ve hekimi hedef gösteren mesnetsiz bir açÄ±klamadÄ±r. Tamamen bilgisizce ve reyting uÄŸruna yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik DerneÄŸi (TJOD) Genel Sekreteri Volkan Kurtaran da hem ameliyat yapan hem de hastayÄ± sonradan gören hekimle görüÅŸtüklerini, hiç bir ÅŸekilde hastaya ‘senin karnÄ±nda bant unutuldu’ denilmediÄŸini söyledi.

AMNÄ°YOTÄ°K BANT SENDROMU NEDÄ°R

Ä°hlas Haber AjansÄ±'nÄ±n (Ä°HA), geçtiÄŸimiz günlerde bir kadÄ±nÄ±nÄ±n doÄŸum sÄ±rasÄ±nda karnÄ±nda bant unutulduÄŸu iddiasÄ±yla diÄŸer hamileliÄŸinin sorunlu ve aÄŸrÄ±lÄ± geçtiÄŸi, bu yüzden bebeÄŸi aldÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi ÅŸeklinde bir haber yapmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra haberin avukat beyanÄ± ve annenin bilgi eksikliÄŸinden dolayÄ± yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. ATO Genel BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, bahsi geçen Amniyotik Bant Sendromu'nun nedeninin tam olarak bilinmediÄŸini ve gebeliklerin 5 bin ile 10 binde birinde görülen bebekte sakatlÄ±klara neden olabilen bir durum olduÄŸunu belirtti. “Rahimde amniyotik sÄ±vÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bölgelerde plesanta ile amnion bantlarÄ±nÄ±n bebeÄŸe yapÄ±ÅŸmasÄ±yla ortaya çÄ±kar” diyen Bulut, 25 yaÅŸÄ±ndan önce ilk gebeliÄŸin yaÅŸanmasÄ±, rahim anomalileri, bebeÄŸin içinde yüzdüÄŸü sÄ±vÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± ve rahim içi kanamanÄ±n bu duruma sebep olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bulut, “Sadece hastanÄ±n ve avukatÄ±n beyanÄ±na dayanarak kamuoyunda hastanÄ±n karnÄ±nda bant unutulduÄŸuna iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama hekimlik mesleÄŸini deÄŸersizleÅŸtiren ve hekimi hedef gösteren mesnetsiz bir açÄ±klamadÄ±r. Tamamen bilgisizce ve reyting uÄŸruna yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna sessiz kalmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

TJOD: HEKÄ°M VE ANNEYLE GÖRÜÅžTÜK

TJOD Genel Sekreteri Volkan Kurtaran, Amniyotik Bant Sendromu'nun bir olgu olduÄŸunu ve bebeÄŸin kesesini çevreleyen zarlarda oluÅŸtuÄŸunu ifade ederek, “Unutulan herhangi bir bant ya da yabancÄ± cisim deÄŸildir. Amniyotik Bant Sendromu önceden görülemez, önlem alÄ±namaz, hekim hatasÄ±yla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lamaz. Hiçbir kadÄ±n doÄŸum hekimi de hem Amniyotik Bant Sendromu yazÄ±p hem de senin karnÄ±nda bant unutuldu diyemez” dedi. Hem ameliyat yapan hem de hastayÄ± sonradan gören hekimle görüÅŸtüklerini ifade eden Kurtalan, “Hiç bir ÅŸekilde hastaya senin karnÄ±nda bant unutuldu dememiÅŸler. Zaten sendromdan yola çÄ±karak bant unutuldu denemez. Hekimleri yÄ±pratan haberlerin kimseye faydasÄ± yoktur” diye konuÅŸtu.

BU TÜR HABERLER HEKÄ°MLERE LÄ°NÇ ORTAMI YARATIYOR

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör de, hekimlere ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlara ÅŸiddetin çok arttÄ±ÄŸÄ± bu günlerde yanlÄ±ÅŸ haberlerin hekimlere karÅŸÄ± linç ortamÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu tür haberlerle hastalarÄ±n, yanlÄ±ÅŸ ön yargÄ±larla hekimlere karÅŸÄ± saldÄ±rgan davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu ifade eden Güngör, “Bu nedenle medyanÄ±n doÄŸru haberler yaparak kimseyi kimseye kÄ±ÅŸkÄ±rtmadan gerçekleri haber yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz. GerçeÄŸin araÅŸtÄ±rÄ±lmadan haber yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu ortamda genç bir hekim arkadaÅŸÄ±mÄ±z sosyal medya tarafÄ±ndan linç edildi” dedi. Bu haberle birlikte kadÄ±n doÄŸumculara ve hekimlere güvensizlik ortamÄ± yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güngör, teÅŸhisin anlaÅŸÄ±lmadan haber yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek “Tabip odalarÄ±nÄ±n onur kurullarÄ±, yapÄ±lan kötü uygulamalarÄ± cezalandÄ±rÄ±yor zaten. Biz aynÄ± zamanda hekimliÄŸi ve halkÄ±n saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± da koruyoruz, kiÅŸileri deÄŸil” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 15:33

www.evrensel.net