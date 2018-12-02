'KarnÄ±nda bant unutuldu' yalanÄ±na TTB'den tepki

TTB, fizyolozik bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan annenin, 'KarnÄ±nda bant unutulduÄŸu iÃ§in Ã§ocuÄŸunu kaybecek' diye yansÄ±tÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

BazÄ± haber bültenlerine, gazete ve haber sitelerine "KarnÄ±nda bant unutulan annenin isyanÄ±" ÅŸeklinde yansÄ±yan geliÅŸme tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Haberde kadÄ±n, bir önceki doÄŸumu için yapÄ±lan sezaryende karnÄ±nda bant unutulduÄŸunu bunun da ÅŸu an karnÄ±ndaki çocuÄŸa dolandÄ±ÄŸÄ± için aÄŸrÄ±lara sebep olduÄŸu ve rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n çocuÄŸu aldÄ±rma zaruretine kadar geldiÄŸini iddia ediyordu. Ancak kadÄ±nÄ±n ve avukatÄ±nÄ±n sunduÄŸu raporda teÅŸhis 'Amniyotik bant' idi. 'Amniyotik bant' ise adÄ±nda geçtiÄŸi gibi bir yapay bant deÄŸil, rahimde bebeÄŸin etrafÄ±ndaki zar kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bebeÄŸe dolaÅŸmasÄ±yla ilgili sendromun adÄ±ydÄ±.

OlayÄ±n "KarnÄ±nda bant unutuldu" ÅŸeklinde yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± tepki gösteren Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik DerneÄŸi konuyla ilgili açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. TTB ve dernek hukuki süreç baÅŸlattÄ±.

'HEKÄ°MLÄ°ÄžÄ°N YIPRATILMASINA Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z'

‘’BilgisizliÄŸin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliÄŸi yÄ±pratmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz“ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla ve TTB Merkez Konseyi imzasÄ±yla yayÄ±nlanan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Dün itibarÄ± ile birçok medya kuruluÅŸu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile kamuoyuna karnÄ±nda ameliyat sonrasÄ± bant unutulduÄŸunu ifade eden bir hasta ve avukatÄ±nÄ±n görüntüleri yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Hasta karnÄ±nda unutulan bant nedeniyle ÅŸiddetli aÄŸrÄ±lar çektiÄŸi ardÄ±ndan oluÅŸan gebeliÄŸinin ise bu nedenle alÄ±nmak istendiÄŸini, avukatÄ± ise karnÄ±nda bant adÄ± verilen yabancÄ± cismin unutulduÄŸunu bununda müvekkilinin ve bebeÄŸinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fiziki ve manevi acÄ±lara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸ, daha önce ameliyatÄ± gerçekleÅŸtiren hekim aleyhine suçlayÄ±cÄ± ifadeler kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r. Gerçek anlamÄ±yla Amniotik Band Sendromu bebeÄŸin içinde yüzdüÄŸü amniyon sÄ±vÄ±sÄ± adÄ± verilen sÄ±vÄ±dan yoksun rahim bölgelerinde plasenta ( bebek ile rahim arasÄ±nda kan yoluyla besin alÄ±ÅŸ veriÅŸini saÄŸlayan yapÄ±- bebeÄŸin eÅŸi) ve amniotik zar ( bebeÄŸin çevresini saran kese) kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bebeÄŸe yapÄ±ÅŸmasÄ± ya da dolaÅŸmasÄ± ile oluÅŸan ve bebekte fiziksel sakatlÄ±klara neden olabilen bir durumu ifade etmektedir. Toplumda görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± 1200 ile 15000 de birdir. KendiliÄŸinden meydana gelen düÅŸüklerde bu durumun görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± 56 da bire çÄ±kar. Rahimde amniyotik bant oluÅŸumunun nedeni henüz bilinememektedir. Fakat bu duruma sebep olabilecek faktörler olarak ilk gebeliÄŸi 25 yaÅŸÄ±ndan önce olmak, rahim anomalileri, erken dönem gebelik iltihaplarÄ±, bebeÄŸin içinde yüzdüÄŸü sÄ±vÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± ve rahim içi kanama sÄ±ralanabilir.

Bu nedenle hasta ve avukatÄ±nÄ±n ifade ettiÄŸi gibi karÄ±nda bant unutulma gibi hayal ürünü bir durum mümkün deÄŸildir. Amniyotik bant doktor tarafÄ±ndan yapÄ±lan müdahaleler sebebiyle oluÅŸan bir tablo deÄŸildir. KarÄ±n bölgesine yapÄ±lan cerrahi giriÅŸimlerde bant adÄ± verilen bir malzeme kullanÄ±mÄ± söz konusu deÄŸildir. Bu olayÄ±n kamuoyuna basÄ±n yoluyla bilimsellikten uzak, hekimleri hedef gösteren, araÅŸtÄ±rmacÄ± habercilik ve etik ilkelerine uymayan bir biçimde sunulmasÄ±nÄ± hekimlere dönük ÅŸiddetin bir parçasÄ± olarak görüyor ve kÄ±nÄ±yoruz.

Bu olayla ilgili hukuki süreci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyu ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸmak istiyoruz.

Türk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyi"

'SONUNA KADAR TAKÄ°PÇÄ°SÄ° OLACAÄžIZ'

OlayÄ± kÄ±nayan Türk Jinekoloji ve Obstetrik DerneÄŸinin açÄ±klamasÄ±nda da ÅŸu ifadeler öne çÄ±ktÄ±:

"Türk Jinekoloji ve Obstetrik DerneÄŸi olarak, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z hakkÄ±nda bu tür mesnetsiz giriÅŸimlerde bulunan kiÅŸiler ve de hiçbir araÅŸtÄ±rma yapmadan, adeta yargÄ±sÄ±z infaz yaparcasÄ±na bunlarÄ± yayÄ±nlayan basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± hakkÄ±nda suç duyurularÄ±nda bulunarak mesleÄŸimizin onuru için kanunî haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildiririz. Bizler üzerinden haksÄ±z kazanç elde etmeyi kendilerine ana hedef seçen bu tür art niyetli avukatlarÄ±n, meslek örgütlerince de tespit edilerek gerekli cezalarÄ±n verileceÄŸini umut ediyoruz. DiÄŸer taraftan, bu elim olayda biz kadÄ±n doÄŸum hekimleri kadar avukat camiasÄ± ve Türk basÄ±nÄ± da yara almÄ±ÅŸtÄ±r. TJOD olarak, hekimlerimize yönelen bu sistematik saldÄ±rÄ±larÄ±n üstesinden gelmeye, hukukun hekimler için de eÅŸit uygulanmasÄ± gerektiÄŸi ilkesiyle etkin hukukî mücadeleye kararlÄ±yÄ±z. MaÄŸdur edilen meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hukukî yollara baÅŸvurusunda yanÄ±nda yer alacaÄŸÄ±z ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaÄŸÄ±z." (HABER MERKEZÄ°)

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