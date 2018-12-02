Cam iÅŸÃ§ileri: Bizimle deÄŸil ÅžiÅŸecam patronuyla pazarlÄ±k yapÄ±n

Trakya ÅžiÅŸecam iÅŸÃ§ileri toplu sÃ¶zleÅŸme sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini Evrensel'e yazdÄ±.

Trakya ÅžiÅŸecam iÅŸçileri

Merhaba Evrensel okurlarÄ± ve iÅŸçi arkadaÅŸlar…

DiÄŸer cam fabrikalarÄ±ndan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±n Evrensel gazetesine yazdÄ±klarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyor ve biz de TÄ°S dönemine ve neler yapmamÄ±z gerektiÄŸine dair fikirlerimizi buradan paylaÅŸmak istiyoruz.

ÅžiÅŸecam yönetimi (Cam Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ±) ile örgütlü olduÄŸumuz Kristal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndan ocak ayÄ± itibari ile baÅŸlayacak olan 26. Dönem TÄ°S görüÅŸmeleri öncesi, sendikacÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu üye toplantÄ±larÄ±na deÄŸinmek istiyoruz…

Mersin, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Bursa ve Lüleburgaz’da olmak üzere beÅŸ ÅŸubede yapÄ±lan ‘taban taslak toplantÄ±larÄ±’nda en çok dikkat çeken durum, cam iÅŸçisi arkadaÅŸlarÄ±n artÄ±k taleplerini, her yerde, daha kalabalÄ±k, daha kararlÄ± ve daha yüksek sesle dillendirmeleri olmuÅŸtur.

Bununla beraber cam iÅŸçisi arkadaÅŸlarÄ±n bütün toplantÄ±larda dillendirdiÄŸi talepler de göstermektedir ki, daha fazla hak kaybÄ±na ve düÅŸük zam oranlarÄ±na tahammül kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Sendika genel merkezimizin taban toplantÄ±larÄ±nÄ±n tarihlerini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren iÅŸçi arkadaÅŸlar, kendi aramÄ±zda hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±p toplantÄ±larda öncelikli taleplerimiz neler olmalÄ±dÄ±r, diye tartÄ±ÅŸmalar yürüttük.

Bütün ÅŸubelerdeki iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu hazÄ±rlÄ±klar ÅŸunu çok açÄ±k göstermektedir ki; bizler cam iÅŸçileri olarak artÄ±k sadece elimizdeki haklarÄ± korumak deÄŸil, yeni haklar ve insanca yaÅŸanacak bir ücret talebi konusunda birlik saÄŸlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Bizler hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±p bu dönem, yaÅŸam ÅŸartlarÄ±mÄ±zÄ± daha iyi bir hale getirecek bir taslak oluÅŸturmalÄ±yÄ±z.

Ancak, ‘bu zamana kadarki kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± telafi edip üzerine de yeni haklar ekleyelim’ kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±larda, anladÄ±k ki tek hazÄ±rlÄ±k yapan biz deÄŸilmiÅŸiz.

Genel baÅŸkanÄ±mÄ±z Bilal ÇetintaÅŸ, genel merkez yöneticileri ve sendika uzmanÄ± da bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar yapmÄ±ÅŸlar.

Son yÄ±llarda elektrik, su, doÄŸalgaz ve gÄ±da gibi temel tüketim maddelerine yapÄ±lan zamlarÄ± Trakya toplantÄ±sÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z çok iyi bir ÅŸekilde kalem kalem ortaya koydu ve gelen zam oranlarÄ±nÄ±n %50 ila % 90 arasÄ±nda olduÄŸunu, katÄ±lan tüm iÅŸçi arkadaÅŸlara açÄ±kladÄ±.

Bizler bunca fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda ezilirken almamÄ±z gereken zam oranÄ±nÄ±n saat ücretlerimize 8 lira olarak yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±, bizim de onayÄ±mÄ±z ile hepimizin adÄ±na taslaÄŸa yazÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

AynÄ± talep özellikle EskiÅŸehir, Bursa gibi ÅŸubelerde de istendi, fakat baÅŸta genel baÅŸkanÄ±mÄ±z olmak üzere, genel merkez yöneticilerimiz ve ÅŸube baÅŸkanlarÄ±mÄ±z, bunun kesinlikle mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.

Buradan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere, özellikle ücret artÄ±ÅŸÄ±nda bizim talebimize karÅŸÄ± sendikacÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k, istediÄŸimiz zam oranlarÄ±nÄ± kabul etmemek ve kendi belirledikleri 6,5 lira gibi bir zam oranÄ±yla masaya oturmayÄ± bize kabul ettirmektir.

Bu durum her ne kadar utanç verici olsa da gerçek ÅŸudur ki; sendikacÄ±larÄ±mÄ±z iÅŸverenle pazarlÄ±k yapmak yerine, kaç dönemdir, elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyan biz iÅŸçilerle pazarlÄ±k yapmaktadÄ±rlar.

ToplantÄ±lar da söylediÄŸimiz ÅŸey ÅŸuydu:

Yüzlerce milyon dolar ciro yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅžiÅŸecam’dan hakkÄ±mÄ±z olanÄ± almak ve daha iyi koÅŸullarda yaÅŸamak için sendikamÄ±zÄ±n önderliÄŸinde her türlü mücadeleye hazÄ±rÄ±z.

SendikacÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n görevi kendi gizli pazarlÄ±klarÄ±nÄ± bize dayatmak deÄŸil; cam iÅŸçisinin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± arkasÄ±na alÄ±p bizim taleplerimizi iÅŸverenin önüne koyup kazanmamÄ±z için mücadelemize önderlik etmektir.

YapÄ±lan taslak toplantÄ±larÄ± sonucunda 3 arlÄ±k günü yapÄ±lacak sendika baÅŸkanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nda TÄ°S taslaÄŸÄ±nÄ±n son hali verilecek ve yÄ±lbaÅŸÄ±nda pazarlÄ±klar baÅŸlayacaktÄ±r.

Buradan genel merkez yöneticilerimize ve ÅŸube baÅŸkanlarÄ±mÄ±za söylemek istediÄŸimiz ÅŸey ÅŸudur:

Bu toplantÄ±da, aidatlarÄ± ve mücadele geleneÄŸi ile bu sendikayÄ± ayakta tutan cam iÅŸçilerinin taleplerine kulak tÄ±kamaya devam ettikleri sürece, bizlerin anÄ±larÄ±nda ve Kristal-Ä°ÅŸ tarihinde kara bir sayfa olarak yerlerini alacaklardÄ±r.

Åžu çok açÄ±kça görüldü ki; biz cam iÅŸçileri iki cephe de mücadele etmek zorundayÄ±z.

Birincisi bu sendikal anlayÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸtirmediÄŸimiz, sÄ±nÄ±f sendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hayata geçirmediÄŸimiz sürece baÅŸarÄ±lÄ± olma ÅŸansÄ±mÄ±z olmayacak.

Ä°kincisi ve asÄ±l mücadele alanÄ±mÄ±z ise, ÅžiÅŸecam iÅŸvereni ve sermaye hükümetinin iÅŸçi düÅŸmanÄ± uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± durmaktÄ±r.

Bizim gerçeÄŸimiz, maalesef aynÄ± anda her iki alanda da kesintisiz mücadele etmek zorunda olduÄŸumuzdur.

Bu mücadeleyi verirken en büyük silahÄ±mÄ±z, birliÄŸimizdir. BirliÄŸi saÄŸlamak için herkesi kucaklamalÄ±, herkesi kazanmalÄ±, hiçbir iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ötekileÅŸtirmemeliyiz. Åžu anki yönetimi bir ÅŸekilde desteklemiÅŸ olan arkadaÅŸlara da seslenmek istiyoruz. Bölünmeyelim, birlikte hareket edelim. Bizim olan sendikamÄ±za sahip çÄ±kalÄ±m, onu hep birlikte bir mücadele örgütü haine getirelim. EkmeÄŸimizi birlikte büyütelim. Birlik olursak kazanÄ±rÄ±z. Bizim bu halimiz, baÅŸta ÅžiÅŸecam patronlarÄ± olmak üzere, kullanÄ±m süresini çoktan doldurmuÅŸ, iÅŸbirlikçi sendikal anlayÄ±ÅŸÄ±n iÅŸine yarÄ±yor.

Hükümet, patronlar veya iÅŸbirlikçi sendikalar bizleri yÄ±llardÄ±r hepimizin aynÄ± gemide olduÄŸuna ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama görülüyor ki sendikacÄ±larÄ±mÄ±z, çoktan ÅžiÅŸecam patronlarÄ±nÄ±n gemisine binmiÅŸ, mutluluk içinde yol alÄ±yorlar. Fakat cam iÅŸçisinin gerçeÄŸi, lüks içinde ve bizim alÄ±n terimizle zevk-i sefa sürenlerle deÄŸil, aybaÅŸÄ±nÄ± getiremeyen, kart borçlarÄ±nÄ± ödeyemeyen, ailesinden destek almadan yaÅŸayamayan iÅŸçi arkadaÅŸlarla aynÄ± gemide olduÄŸumuzdur.

Bu bilinçle hareket edecek olursak hepimiz kazanÄ±r, daha iyi koÅŸullarda yaÅŸar ve çocuklarÄ±mÄ±za daha iyi bir gelecek hazÄ±rlayabiliriz.

Ä°nancÄ±mÄ±z odur ki, iÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi ve çürümüÅŸ sendikal anlayÄ±ÅŸÄ± da yenecek, zafere ulaÅŸacaktÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 21:43

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