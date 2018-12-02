CHP'li Ayhan Barut: YÄ±lÄ±n 6 ayÄ± Ã§alÄ±ÅŸan Ã‡AYKUR iÅŸÃ§isi emekli olamaz

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ã‡AYKUR'da Ã§alÄ±ÅŸan mevsimlik iÅŸÃ§ilerin sorunlarÄ±na dikkat Ã§ekti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ÇAYKUR'da çalÄ±ÅŸan 9 bin 500 mevsimlik iÅŸçinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara dikkat çekerek, 6 ay çalÄ±ÅŸÄ±p yÄ±l boyu ev geçindirmeye uÄŸraÅŸan emekçilere sahip çÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. TBMM TarÄ±m Orman ve KöyiÅŸleri Komisyonu Üyesi de olan Barut, konuyu bu kez de soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taÅŸÄ±dÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± olarak cevaplandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle soru önergesi sunan Barut, "DoÄŸu Karadeniz Bölgemizde özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin baÅŸta olmak üzere 6 ay çalÄ±ÅŸÄ±p 12 ay ev geçindirmeye çalÄ±ÅŸan 9 bin 500 ÇAYKUR mevsimlik iÅŸçisinin feryadÄ±nÄ± duyuyor musunuz?" diye sordu.

"NEDEN ÇÖZÜM ÜRETÄ°LMÄ°YOR?"

ÇAYKUR mevsimlik iÅŸçilerinin yÄ±lÄ±n 6 ayÄ± çalÄ±ÅŸÄ±p, 6 ay iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Barut, “Bu yaÅŸanan acÄ± tablo maalesef en çok aile içi huzursuzluk, geleceÄŸinden endiÅŸe duyan çocuklar ve kahrÄ± çeken kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± çaresiz bÄ±rakmaktadÄ±r.

â– ÇAYKUR mevsimlik iÅŸçilerinin yÄ±lÄ±n 6 ayÄ± çalÄ±ÅŸÄ±p emeklilik için gerekli 7 bin iÅŸgününü doldurma ÅŸanslarÄ± var mÄ±?

â– AldÄ±klarÄ± maaÅŸla ev geçindiremeyen mevsimlik iÅŸçilerin emekli olmasÄ±nÄ± beklemek bir mucizeyi beklemek deÄŸilse nedir?

â– Bu iÅŸçilerimizin yÄ±lÄ±n diÄŸer yarÄ±sÄ±nda kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda bulunan mühendis, teknik, eksper, aÅŸçÄ± ve ÅŸoför gibi branÅŸlarda deÄŸerlendirilmeleri saÄŸlanamaz mÄ±?” diye konuÅŸtu.(Adana/EVRENSEL)

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