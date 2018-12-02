Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar Bursa'da buluÅŸtu

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan binlerce maÄŸdur Bursa'da ikinci kez bir araya geldi ve 'KazanÄ±lmÄ±ÅŸ hakkÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz' dedi.

Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Bursa'da ikinci kez bir araya geldi. Binlerce maÄŸdurun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Sosyal DayanÄ±ÅŸma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Gönül Boran Özupak, " Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ± istiyor" dedi.

Yüzüncü YÄ±l Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±ya, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan binlerce maÄŸdur katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Sosyal DayanÄ±ÅŸma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Gönül Boran Özupak konuÅŸma yaptÄ±.

Özupak, 19 yÄ±ldÄ±r maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "10 yÄ±ldÄ±r platform olarak sürdürdüÄŸümüz davamÄ±zÄ± bir dernekleÅŸerek, bir sivil toplum kuruluÅŸu olarak sürdürmeyi amaçladÄ±k ve 2015 yÄ±lÄ±nda derneÄŸimizi kurduk. ÇeÅŸitli illerde toplantÄ±lar gerçekleÅŸtiriyorduk. Ä°kinci kez Bursa'da bir araya geldik artÄ±k buluÅŸmalarÄ±mÄ±z toplantÄ±dan ziyade bir mitinge dönüÅŸtü" dedi.

'BU TOPLULUK KAZANILMIÅž HAKLARINI Ä°STÄ°YOR'

Özupak, "Bu topluluk kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ± istiyor. 1999 yÄ±lÄ± öncesinde kadÄ±nlara dediler ki; '20 yÄ±l, 5 bin prim günüyle emekli olacaksÄ±n', erkeklere de '25 yÄ±l, 5 bin prim günüyle emekli olacaksÄ±n.' Ancak 1999 yÄ±lÄ±nda çÄ±kan 4447 sayÄ±lÄ± kanunu geriye doÄŸru iÅŸletilerek bizlere üçüncü bir ÅŸart olarak yaÅŸ akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yÄ±l arasÄ±nda emekliliÄŸimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarÄ±mÄ±zÄ± çaldÄ± ve 'mezarda emeklilik' olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±. 45 - 50 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en büyük maÄŸduriyetler, çalÄ±ÅŸan kiÅŸilerin dahi 'sen artÄ±k bize verimli deÄŸilsin' denilerek kapÄ±ya koyulmasÄ±, bu sebeple iÅŸsiz kalan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± iÅŸ bulamamasÄ±dÄ±r. Biz ekonomik anlamda bir geçim saÄŸlamak zorundayÄ±z. Ä°htiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak zorundayÄ±z. Hak arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz" diye konuÅŸtu.

Özupak, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarda ortaya çÄ±kan rakamlarda 6 milyon, 2 milyon, 5 milyon gibi farklÄ± rakamlar var. Sosyal güvenlik uzmanÄ±mÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmada ise biz maÄŸdur 1 milyon kiÅŸi tespit ettik" dedi. (DHA)

FotoÄŸraf: Muammer Ä°rtem/DHA

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 20:26

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