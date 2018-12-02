NiÄŸde'de tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaparken mahsur kalan kadÄ±n daÄŸcÄ± kurtarÄ±ldÄ±

AladaÄŸlar'da tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaparken mahsur kalan Hilal Ä°ÅŸcan, kurtarÄ±ldÄ±. Ã‡Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan Mustafa Kemal KarakoÃ§'u arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.

AladaÄŸlar'da Eznevit mevkisinde tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaparken çÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynÄ± bölgeden çÄ±kamayan Hilal Ä°ÅŸcan'Ä± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± günün aÄŸarmasÄ±yla yeniden baÅŸladÄ±. Olay yerinde mahsur kalan Hilal Ä°ÅŸcan'a ulaÅŸan ekipler, kadÄ±n daÄŸcÄ±yÄ± helikopterle bulunduÄŸu yerden alarak Adana'ya götürdü. ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan Karakoç'u arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor.

Olay yerine gelen Karakoç'un daÄŸcÄ± arkadaÅŸlarÄ± da destek amaçlÄ± bekliyor.

Dün, AladaÄŸlar'da Eznevit mevkisinde tÄ±rmanÄ±ÅŸ yapan daÄŸcÄ±lardan Mustafa Kemal Karakoç çÄ±ÄŸ altÄ±nda kalmÄ±ÅŸ, Hilal Ä°ÅŸcan ise aynÄ± bölgeden çÄ±kamamÄ±ÅŸtÄ±.

Olay yerine AFAD, UMKE ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edilmiÅŸ, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bölgede uçuÅŸ yapan ve Ä°ÅŸçan'Ä±n bulunduÄŸu yeri tespit eden helikopter, arazi koÅŸullarÄ± nedeniyle daÄŸcÄ± kadÄ±na ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±.

NiÄŸde ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, ÇamardÄ± ilçesi ÇukurbaÄŸ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattÄ±nÄ± arayan vatandaÅŸlarÄ±n, AladaÄŸlar'da çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucu bir kiÅŸinin çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiÄŸi bildirilmiÅŸti. (NiÄŸde/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 09:33

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