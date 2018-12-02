NiÄŸde'de bir daÄŸcÄ± Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±

Ã‡amardÄ± ilÃ§esinde bulunan DemirkazÄ±k DaÄŸÄ±'na tÄ±rmanÄ±ÅŸ yapan 2 daÄŸcÄ±dan birinin Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

NiÄŸde'nin ÇamardÄ± ilçesinde bulunan DemirkazÄ±k DaÄŸÄ±'na tÄ±rmanÄ±ÅŸ yapan 2 daÄŸcÄ±dan biri çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±.

DemirkazÄ±k DaÄŸÄ± Eznevit zirvesine tÄ±rmanÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiren, isimleri henüz belirlenemeyen biri kadÄ±n, iki daÄŸcÄ±nÄ±n üzerlerine çÄ±ÄŸ düÅŸtü. Erkek daÄŸcÄ± çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±. Olay yerine AFAD, UMKE ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± için Adana'dan askeri helikopter çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

NiÄŸde ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, ÇamardÄ± ilçesi ÇukurbaÄŸ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattÄ±nÄ± arayan vatandaÅŸlarÄ±n, AladaÄŸlar'da çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucu bir kiÅŸinin çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiÄŸi bildirildi.

AçÄ±klamada, ekiplerin kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± belirtildi.

DemirkazÄ±k DaÄŸÄ±'nda çÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan erkek daÄŸcÄ± ile karda mahsur arkadaÅŸÄ± Hilal Ä°çcan'Ä± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

AKUT NiÄŸde BasÄ±n Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, saat 16.00 civarÄ±nda iki kiÅŸinin daÄŸda mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ±n geldiÄŸini ifade ederek, "Ä°hbarda birinin düÅŸtüÄŸü ve çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiÄŸinde 4-5 kiÅŸilik ekip hareket edeceÄŸiz. Önce saÄŸ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düÅŸen arkadaÅŸÄ±n yanÄ±na varmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Ünlü, kadÄ±n daÄŸcÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu, erkek daÄŸcÄ±nÄ±n durumu hakkÄ±nda ise bilgilerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 20:43

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