Finlandiya'da kadÄ±nlara yÃ¶nelik ÅŸiddete karÅŸÄ± sanatsal kampanya

Finlandiyaâ€™da 'KadÄ±n HattÄ±' adlÄ± kuruluÅŸ, kadÄ±nlara yÃ¶nelik ÅŸiddete dikkat Ã§ekmek iÃ§in sanatsal bir kampanya baÅŸlattÄ±.

Finlandiya’da kadÄ±n haklarÄ± için çalÄ±ÅŸma yürüten “KadÄ±n HattÄ±” adlÄ± kuruluÅŸ, kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddete dikkat çekmek için sanatsal bir kampanya baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kampanya, Finlandiya’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k günü olan 6 AralÄ±k’ta Helsinki’deki sarayda düzenlenecek kutlama ile baÅŸlayacak.

Kampanya kapsamÄ±nda cinsel taciz ve tecavüzlere uÄŸrayan 3 kadÄ±nÄ±n #Metoo KampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda gazetelerde yayÄ±mlanan anlatÄ±mlarÄ± kadÄ±n sanatçÄ±lar ve siyasetçiler tarafÄ±ndan seslendirilecek. Finlandiya’nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Anni-Mari Pahkala ise kadÄ±nlarÄ±n anlatÄ±mlarÄ±nÄ± sembolize eden balo kÄ±yafetleri tasarlayacak. Pahkala’nÄ±n tasarladÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetler Finlandiya’nÄ±n kurtuluÅŸ günü nedeniyle sarayda düzenlenecek baloda giyilecek. Pahkala, ÅŸiddete uÄŸrayan 3 kadÄ±n için 3 ayrÄ± balo kÄ±yafeti tasarladÄ±.

‘HÄ°Ç KÄ°MSE KADINLARI SUSTURMA HAKKINA SAHÄ°P OLMAMALI’

Pahkala’nÄ±n tasarladÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± giysiyi giyecek olan Çevre Partisi YeÅŸiller Milletvekili Emma Kari, 10 yÄ±l süreyle eÅŸinin fiziki ve psikolojik ÅŸiddetine maruz kalan 3 çocuk annesi bir kadÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ±nÄ± okuyacak. Finlandiya’nÄ±n kurtuluÅŸ günü dolayÄ±sÄ±yla sarayda düzenlenen balolarda ülkede yaÅŸanan olumsuzluklarÄ± konuÅŸmama geleneÄŸi, Emma Kari’nin kendisine yapÄ±lan teklifi tereddütle karÅŸÄ±lamasÄ±na neden olmuÅŸ. Fiziki ve psikolojik ÅŸiddete uÄŸrayan her kadÄ±nÄ±n bunu duyurma hakkÄ± olduÄŸuna karar veren Kari, “ArtÄ±k hiç kimse bu kadÄ±nlarÄ± susturma hakkÄ±na sahip olmamalÄ±. Bizlerin görevi onlarÄ± dinlemek, yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürebilmeleri için destek vermek ve yardÄ±m etmektir” dedi.

GÄ°YSÄ° SÄ°STEMDE KADINLARIN KORUNMASINDAKÄ° YETERSÄ°ZLÄ°KLERÄ° SEMBOLÄ°ZE EDÄ°YOR

Ä°ttifak adlÄ± gençlik örgütünün baÅŸkanÄ± Elisa Gebhard ise, iÅŸ yaÅŸamÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olan ancak bir erkeÄŸin ÅŸiddeti sonucu aÄŸÄ±r yaralanan genç ve güzel bir kadÄ±n için tasarlanan kÄ±yafeti giyecek. Genç kadÄ±n, sürekli olarak fiziki ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± polis ve kurumlara bildirmesine raÄŸmen polis, ÅŸiddetin aÄŸÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürülerek dava açmadÄ±.

KadÄ±n, zengin ve önemli bir görevi olan erkeÄŸin kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±na kurumlarÄ± inandÄ±ramadÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nma evine yerleÅŸtirilme talepleri reddedildi. Ancak ÅŸiddet sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetmenin eÅŸiÄŸine geldiÄŸinde polis ve diÄŸer kurumlar devreye girdi. Giysi sistemde kadÄ±nlarÄ±n korunmasÄ±ndaki yetersizlikleri sembolize ediyor.

YASALAR YETERSÄ°Z KALDIÄžI Ä°ÇÄ°N TECAVÜZÜ KURUMLARA BÄ°LDÄ°RMEDÄ°

Üçüncü giysi ise yaÅŸlÄ± bir iÅŸ arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan tecavüze uÄŸrayan 16 yaÅŸÄ±ndaki genç bir kadÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ±na uygun tasarlandÄ±. 20 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmasÄ±na ve tedavi olmasÄ±na raÄŸmen travmayÄ± hâlâ atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan genç kadÄ±n, tecavüz sÄ±rasÄ±nda direnç gösteremediÄŸi için kurumlara durumu bildirmediÄŸini söylüyor. Yürürlükteki yasalara göre kadÄ±n direnmediÄŸi için erkeÄŸin cinsel saldÄ±rÄ±sÄ± tecavüz olarak deÄŸerlendirilmiyor. Bu nedenle kadÄ±nlar rÄ±za yasasÄ±nÄ±n bir an önce parlamentonun gündemine alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyor.

SANAT PROJELERÄ° Ä°ÇÄ°NDE EN SARSICISI

Åžiddete uÄŸrayan 50 kadÄ±nÄ±n anlatÄ±mlarÄ±nÄ± okuduÄŸunu söyleyen Moda TasarÄ±mcÄ±sÄ± Anne-Mari Pahkala, “Bu proje bugüne kadar yer aldÄ±ÄŸÄ±m sanat projeleri içinde en sarsÄ±cÄ±sÄ±ydÄ±. 3 giysiyi sÄ±kÄ±ntÄ± içinde acÄ± duyarak tasarladÄ±m” dedi. (Stockholm/EVRENSEL)

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