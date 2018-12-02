Kanadaâ€™dan Selmanâ€™a Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± sorusu

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Suudi Veliaht Selmanâ€™dan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle ilgili cevapsÄ±z kalan sorulara yanÄ±t vermesini istedi.

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili cevapsÄ±z kalan sorulara yanÄ±t vermesini istedi.

Kanada resmi yayÄ±n kuruluÅŸu CBC televizyonunda yer alan habere göre, Arjantin’in baÅŸkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katÄ±lan Trudeau, bin Selman ile ayaküstü görüÅŸtü. Suudi Veliaht bin Selman’dan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili cevapsÄ±z kalan sorulara yanÄ±t vermesini isteyen Trudeau, “Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili daha iyi yanÄ±tlara ihtiyaç var” ifadesini kullandÄ±. Trudeau, bin Selman’a, Suudi ArabistanlÄ± aktivist Raif Bedevi'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de belirtti.

Trudeau ve bin Selman'Ä±n görüÅŸmesi, Suudi Arabistan’da bazÄ± insan haklarÄ± aktivistlerinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÄŸustos ayÄ±nda iki ülke arasÄ±nda patlak veren diplomatik krizden sonra ilk olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüÅŸmesinde gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili May, “Veliaht Prens’e cinayetin sorumlularÄ±nÄ± teÅŸhis eden, tam, inanÄ±lÄ±r ve saydam bir soruÅŸturma ile sorumlulardan hesap sorulmasÄ±nÄ±n önemini ilettim. Bu, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n korkunç ÅŸekilde cinayete kurban gitmesinden bu yana bizim sürekli verdiÄŸimiz mesajdÄ±r ve bu mesajÄ± vermeye devam edeceÄŸiz.”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesi üzerine eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu. ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA), KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrini bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. (AA)

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