Ä°nsan HaklarÄ± Belgesel Film gÃ¼nleri baÅŸlÄ±yor

TÃ¼rkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Ä°nsan HaklarÄ± Belgesel GÃ¼nleri 5-8 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda FransÄ±z KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenecek.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Ä°nsan HaklarÄ± Belgesel Günleri 5 AralÄ±k’ta baÅŸlÄ±yor. Bu yÄ±l 9.’su gerçekleÅŸecek olan THÄ°V Ä°nsan HaklarÄ± Belgesel günleri 5-8 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda FransÄ±z Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. TÄ°HV Ä°zmir TemsilciliÄŸi olarak düzenlenen belgesel film günleri Ä°letiÅŸim ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± TopluluÄŸu ve FransÄ±z Kültür Merkezi destekleri ile yapÄ±lÄ±yor. 24 belgesel filmin gösterileceÄŸi festival ile ilgili TÄ°HV Yönetim Kurulu üyesi CoÅŸkun Üsterci bilgi verdi.

TEMA, Ä°NSAN HAKLARI BÄ°LDÄ°RGESÄ°

Üsterci, her yÄ±l bir tema ile gerçekleÅŸen film günlerine iliÅŸkin bu yÄ±l seçtikleri tema hakkÄ±nda bilgi verdi. 2018 yÄ±lÄ±nda ülkede ve dünyada gerçekleÅŸen insan haklarÄ± ihlallerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tek bir konuyu seçmenin zor olduÄŸunu belirten Üsterci, “Ülkemiz açÄ±sÄ±ndan durumu deÄŸerlendirdiÄŸimizde son 2 yÄ±ldÄ±r OHAL rejimi ile yönetiliyoruz. Her ne kadar 24 Haziran Genel seçimleriyle yürürlüÄŸe giren yeni rejim OHAL’i kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etse de hÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemelerle OHAL’e kalÄ±cÄ±lÄ±k ve süreklilik kazandÄ±rmÄ±ÅŸ durumunda. DünyanÄ±n bütününe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Türkiye’deki bu manzaranÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ±n geçerli olduÄŸunu fark ediyoruz. Etnik, kültürel, siyasal ve her türlü savaÅŸ referansÄ±yla olaÄŸanüstü hal durumunu dünyanÄ±n her yerinde görüyoruz. Bunun bir insan haklarÄ± krizine yola açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta bunun insanlÄ±k krizi olduÄŸunu tespit ediyoruz. Bu nedenlerle yola çÄ±karak da BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesinin kabulünün 70. yÄ±lÄ±nda bildirgenin kendisini ana tema olarak seçtik. Çünkü dünyanÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± bu insanlÄ±k krizinden kurtulabilmenin tek yolu Evrensel Bildirgenin içerdiÄŸi deÄŸer ve ilkeleri kayÄ±tsÄ±z, ÅŸartsÄ±z sahip çÄ±kmak ve onu amasÄ±z, koÅŸulsuz bir ÅŸekilde hayata geçirmesini saÄŸlamak” dedi.

Ä°NSAN HAKLARI SAVUNUCULARI DAVETLÄ°

Ä°nsan HaklarÄ± Belgesel Film Günleri’nde gösterilecek filmlerde, 10 Ekim 2015 Ankara KatliamÄ±, Ezidilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±klar, Suriyeli mülteciler, çocuk iÅŸçiler, mevsimlik iÅŸçiler, tekstil iÅŸçileri, gözaltÄ±nda kaybedilen çocuklarÄ± arama mücadelesi gibi konular iÅŸleniyor. Üster, “Ä°nsan HaklarÄ± savunuculuÄŸu ile belgesel sinemacÄ±lÄ±k birbiri ile oldukça yakÄ±ndan iliÅŸkili iki alan. Her ikisi de bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±, dikkatini gerçekliÄŸe yöneltmekte ve olmakta olanÄ±n yalÄ±n ve doÄŸrudan aktarÄ±mÄ±nÄ± yapmaktadÄ±r” diyerek son olarak Ä°zmir’deki tüm insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±, belgesel film severleri festivale davet etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 19:12

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