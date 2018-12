Ä°nsan HaklarÄ± Belgesel Film gÃ¼nleri baÅŸlÄ±yor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İnsan Hakları Belgesel Günleri 5-8 Aralık tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İnsan Hakları Belgesel Günleri 5 Aralık’ta başlıyor. Bu yıl 9.’su gerçekleşecek olan THİV İnsan Hakları Belgesel günleri 5-8 Aralık tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. TİHV İzmir Temsilciliği olarak düzenlenen belgesel film günleri İletişim Çalışmaları Topluluğu ve Fransız Kültür Merkezi destekleri ile yapılıyor. 24 belgesel filmin gösterileceği festival ile ilgili TİHV Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Üsterci bilgi verdi.

TEMA, İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ

Üsterci, her yıl bir tema ile gerçekleşen film günlerine ilişkin bu yıl seçtikleri tema hakkında bilgi verdi. 2018 yılında ülkede ve dünyada gerçekleşen insan hakları ihlallerine bakıldığında tek bir konuyu seçmenin zor olduğunu belirten Üsterci, “Ülkemiz açısından durumu değerlendirdiğimizde son 2 yıldır OHAL rejimi ile yönetiliyoruz. Her ne kadar 24 Haziran Genel seçimleriyle yürürlüğe giren yeni rejim OHAL’i kaldırdığını iddia etse de hızla yaptığı düzenlemelerle OHAL’e kalıcılık ve süreklilik kazandırmış durumunda. Dünyanın bütününe baktığımızda Türkiye’deki bu manzaranın aynısının geçerli olduğunu fark ediyoruz. Etnik, kültürel, siyasal ve her türlü savaş referansıyla olağanüstü hal durumunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Bunun bir insan hakları krizine yola açtığını hatta bunun insanlık krizi olduğunu tespit ediyoruz. Bu nedenlerle yola çıkarak da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 70. yılında bildirgenin kendisini ana tema olarak seçtik. Çünkü dünyanın karşı karşıya kaldığı bu insanlık krizinden kurtulabilmenin tek yolu Evrensel Bildirgenin içerdiği değer ve ilkeleri kayıtsız, şartsız sahip çıkmak ve onu amasız, koşulsuz bir şekilde hayata geçirmesini sağlamak” dedi.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI DAVETLİ

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nde gösterilecek filmlerde, 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı, Ezidilerin maruz kaldığı ayrımcılıklar, Suriyeli mülteciler, çocuk işçiler, mevsimlik işçiler, tekstil işçileri, gözaltında kaybedilen çocukları arama mücadelesi gibi konular işleniyor. Üster, “İnsan Hakları savunuculuğu ile belgesel sinemacılık birbiri ile oldukça yakından ilişkili iki alan. Her ikisi de bakışını, dikkatini gerçekliğe yöneltmekte ve olmakta olanın yalın ve doğrudan aktarımını yapmaktadır” diyerek son olarak İzmir’deki tüm insan hakları savunucularını, belgesel film severleri festivale davet etti.

