Meksika'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador yemin etti

Obrador'un yemin tÃ¶renine GÃ¼ney Amerika'dan devlet baÅŸkanlarÄ±, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence ve Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump gibi isimler de katÄ±ldÄ±.

Meksika’nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador yemin ederek görevine baÅŸladÄ±. 1 Temmuz’da yapÄ±lan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve genel seçimlerini kazanan ve ülkesini 6 yÄ±l boyunca yönetecek Obrador’un yemin töreni baÅŸkent Meksiko’daki yasama sarayÄ± San Lazaro’da gerçekleÅŸtirildi.

Meclis BaÅŸkanÄ± Porfirio Munoz Ledo’nun, görev süresi dolan Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto’dan teslim aldÄ±ÄŸÄ± devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± saÄŸ omzundan çapraz olarak asan Obrador, yemin ederek resmen göreve baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

Ülkesi ve diÄŸer Latin Amerika ülkelerinin yanÄ± sÄ±ra sosyal ve geleneksel medyada da isminin baÅŸ harflerinin kÄ±saltmasÄ± AMLO ile anÄ±lan Obrador, törenin ardÄ±ndan milletvekillerinin ve aralarÄ±nda devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu konuklarÄ±n önünde konuÅŸma yaptÄ±.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ADALET VAADÄ°

“Meksika’ya, yöneticilerin ve azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ± sahtekarlÄ±k kadar zarar veren bir ÅŸey olmadÄ±” diyen Obrador, görevi boyunca yolsuzlukla mücadele edeceÄŸini ve ülkesinde adaletli olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Obrador, ülkesinde uygulanan neoliberal politikalara yoÄŸun eleÅŸtiri getirdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda bu politikalarÄ±n halk için bir felaket olduÄŸunu belirtti.

Obrador'un yemin töreni sÄ±rasÄ±nda, Zocalo meydanÄ±nda çok sayÄ±da MeksikalÄ± toplandÄ±. | FotoÄŸraf: Alejandro Melgoza Rocha

'ASGARÄ° ÜCRETE ENFLASYONUN ALTINDA ZAM YAPILMAYACAK'

Meksika’da dünyanÄ±n en düÅŸük asgari ücretinin uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Obrador, hükümeti döneminde bu ücrete enflasyon oranÄ±nÄ±n altÄ±nda zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Obrador, meclisteki muhalif vekillerin akaryakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi için pankart açmalarÄ±na da deÄŸinerek, “VadettiÄŸimiz rafineri hizmete girdiÄŸinde ve diÄŸer rafinerilerin kapasitesini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda akaryakÄ±t fiyatlarÄ± düÅŸecek” diye konuÅŸtu.

MADURO PROTESTOSU

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda, törene katÄ±lan davetlilerin isimlerini okuyarak teÅŸekkür eden Obrador, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro’yu andÄ±ÄŸÄ±nda ise yine muhalefetin protestosu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Maduro için uzun süre “Diktatör” diye slogan atÄ±p, Obrador’un konuÅŸmasÄ±na müsaade etmeyen milletvekilleri ayrÄ±ca “Maduro, hoÅŸ gelmedin” yazÄ±lÄ± pankart da açtÄ±. Ä°ktidar milletvekillerinin ise Maduro ismini uzun süre alkÄ±ÅŸlamalarÄ± ve muhaliflerin açtÄ±ÄŸÄ± pankartÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸmalarÄ± dikkati çekti.

GÜNEY AMERÄ°KA'DAN DEVLET BAÅžKANLARI, PENCE, IVANKA TRUMP DA KATILDI

Törene Maduro’nun yanÄ± sÄ±ra ABD Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump, Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno, Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque, Küba Devlet BaÅŸkanÄ± Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet BaÅŸkanÄ± Evo Morales gibi üst düzey isimler katÄ±ldÄ±.

Bir basÄ±n bildirisi ile halefi Obrador’u tebrik eden Enrique Pena Nieto, “UmarÄ±m Meksika ve yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Obrador için her ÅŸey iyi gider. UmarÄ±m Obrador halka vadettiklerini gerçekleÅŸtirir” ifadelerini kullandÄ±.

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