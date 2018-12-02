ODTÃœ'de 2 AralÄ±k anmasÄ±:Â  VerÅŸan KÃ¶k ODTÃœâ€™ye rektÃ¶r olamaz

Hasan Tanâ€™Ä±n 1977 yÄ±lÄ±nda ODTÃœ'ye rektÃ¶r atanmasÄ± ile baÅŸlayan direniÅŸin ardÄ±ndan 2 AralÄ±k 1977'de katledilen Ã¶ÄŸrenciler unutulmadÄ±.

ODTÜ'ye Milliyetçi Cephe tarafÄ±ndan rektör olarak atanan Hasan Tan'a karÅŸÄ± direniÅŸte, 2 AralÄ±k 1977'de katledilen öÄŸrenciler anÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler, oylamada ilk sÄ±rada yer almamasÄ±na raÄŸmen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan ODTÜ’ye rektör atanan VerÅŸan Kök'ü de Hasan Tan'a benzeterek, “VerÅŸan Kök ODTÜ’ye Rektör Olamaz” dediler.

Özerk ve demokratik üniversite anlayÄ±ÅŸÄ±na bir darbe niteliÄŸi taÅŸÄ±yan Hasan Tan’Ä±n 1977 yÄ±lÄ±nda ODTÜ'ye rektör atanmasÄ± ile baÅŸlayan direniÅŸ; öÄŸrencilerin, akademisyenlerin, iÅŸçilerin, ve öÄŸrenci ailelerinin birlikte sürdürmüÅŸ olduÄŸu 9 aylÄ±k bir boykot sonucu 2 AralÄ±k 1977’de faÅŸistlerin okulu terk etmesiyle kazanÄ±mla sonuçlandÄ±.

AynÄ± gün rektörlük binasÄ±nÄ±n üst katlarÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonucu ODTÜ öÄŸrencisi Ä°brahim BaloÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 52 öÄŸrenci ve iÅŸçi yaralandÄ±. 2 AralÄ±k 1977, Milliyetçi cephe hükümetinin ODTÜ’ye rektör olarak atadÄ±ÄŸÄ± Hasan Tan döneminin de sonu oldu.

Bugün ODTÜ MezunlarÄ± DerneÄŸi’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla 9 Direk AnÄ±tÄ± önünde toplanan ODTÜ bileÅŸenleri, koÅŸullarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen diÄŸer üniversitelere ve ülkenin toplamÄ±na göre ODTÜ’de nispeten daha özgürlükçü ve dayanÄ±ÅŸmacÄ± bir ortam olmasÄ±nÄ±n geçmiÅŸ mücadele deneyimlerine baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

ODTÜ MezunlarÄ± DerneÄŸi, OrtadoÄŸu ÖÄŸretim ElemanlarÄ± DerneÄŸi, Rektörlük adÄ±na rektör yardÄ±mcÄ±sÄ± ve öÄŸrencilerin konuÅŸmalarÄ±yla süren anmada, katÄ±lan öÄŸrencilerden yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hasan Tan'Ä±n atanmasÄ±nÄ± ÅŸimdiki rektör VerÅŸan Kök'e benzetti. O dönem boykotla ortaya çÄ±kan “Hasan Tan ODTÜ’ye Rektör Olamaz” sloganÄ±nÄ±n bugün ‘VerÅŸan Kök ODTÜ’ye Rektör Olamaz’ ÅŸeklinde sürdüÄŸünü dile getiren öÄŸrenci, okulda yaÅŸanan intihar ve ihmaller sonucu göz göre göre kaybedilen Ä°rem Kütük’ten sonra rektörlüÄŸün bir hesap vermesini istedi.(Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœâ€™de 2 AralÄ±k KatliamÄ± sergisi

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