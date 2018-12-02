CHP, meslek odalarÄ±yla kent anayasasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHPÂ Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±â€™nÄ±n taslaÄŸÄ± iÃ§in meslek odalarÄ±yla bir araya geldi

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±’nÄ±n taslaÄŸÄ±na son ÅŸeklini vermek üzere meslek odalarÄ± temsilcileriyle toplantÄ± düzenledi. CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu ve meslek odalarÄ± temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin ilke ve esaslarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Kent AnayasasÄ± taslaÄŸÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Siyasi parti farkÄ± gözetmeksizin herkesin katkÄ±sÄ±na ve eleÅŸtirisine açÄ±k olan Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±’nÄ±n taslaÄŸÄ± geçtiÄŸimiz günlerde CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu tarafÄ±ndan kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. www.adayimizsensinistanbul.com adlÄ± internet sitesi üzerinden halkÄ±n görüÅŸ ve önerilerine açÄ±lan anayasa taslaÄŸÄ± TMMOB Makina Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi’nde düzenlenen toplantÄ±da meslek odalarÄ± baÅŸkanlarÄ± ve temsilcileriyle masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da yerel yönetimlerin uymasÄ± gereken baÅŸlÄ±ca kurallar saÄŸlÄ±k, çevre, ekonomi, yoksulluk, barÄ±nma, ulaÅŸÄ±m gibi birçok baÅŸlÄ±k altÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Meslek odalarÄ± baÅŸkanlarÄ± ve temsilcilerinin kent yönetimine iliÅŸkin görüÅŸ, öneri ve eleÅŸtirilerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 saat sürdü. Bilim insanlarÄ±, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar ve siyasal iletiÅŸim uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan aylardÄ±r süren çalÄ±ÅŸmalar neticesinde ortaya çÄ±kan Ä°stanbul Kent AnayasasÄ±, önümüzdeki günlerde Ä°stanbul’daki tüm demokratik kitle örgütleri, dernekler, sendikalar ile meslek odalarÄ±nÄ±n da davet edileceÄŸi Ä°stanbul Forumu’nun ardÄ±ndan son ÅŸeklini alacak ve Ocak 2019’da kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak.

KaftancÄ±oÄŸlu da konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Dünya güzeli Ä°stanbulumuzu betona ve ömür törpüsü bir trafiÄŸe mahkum ettiler. Åžimdi bu gidiÅŸatÄ±n sonu geliyor; Ä°stanbulumuzu ve Ä°stanbulluyu zenginleÅŸtiren, üreten ve ürettiren, refahÄ± yükseltip bunu adilce paylaÅŸan bir yönetim dönemine geçiliyor.31 Mart’tan sonra yaÅŸam kalitesini önemseyen, Ä°stanbulluyu dinleyen ve anlayan yeni bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± hakim kÄ±lÄ±nacak. Bunu saÄŸlamak için hayata geçirilecek Ä°KA, belediyecilikte yeni döneminin rehberi olacak ve sapmasÄ±z uygulanacak; refahÄ± artÄ±rÄ±rken kente ihanetin tüm yollarÄ±nÄ± da kapatacak. Ciddi birikim ve bilgi ürünü olan Ä°KA’mÄ±zÄ±n, STK’larca yapÄ±lacak katkÄ±larla çok daha verimli ve kalÄ±cÄ± bir eser olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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