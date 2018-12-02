Cezaevlerine yÃ¼zlerce kitap ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸarÄ±da Deli Dalgalar Ä°nisiyatifinin gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden topladÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zlerce kitap 'geleneksel yÄ±lbaÅŸÄ± postasÄ±' ile cezaevlerine gÃ¶nderildi.

Tutuklu ve hükümlülere kitap ulaÅŸtÄ±rmak için 2008 yÄ±lÄ±nda bir grup gönüllü tarafÄ±ndan kurulan DÄ±ÅŸarÄ±da Deli Dalgalar Ä°nisiyatifi, birlikteliÄŸinin 11. yÄ±lÄ±nda “Geleneksel yÄ±lbaÅŸÄ± postasÄ±”nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Gönüllülerin topladÄ±ÄŸÄ± yüzlerce kitap, el emeÄŸi kartlarla birlikte paketlenerek, hapisteki siyasi tutuklu ve hükümlülere gönderilmek üzere hazÄ±rlandÄ±.

Bir masa etrafÄ±nda bir araya gelen, içlerinde gazeteci ve yazarlarÄ±n da olduÄŸu DÄ±ÅŸarÄ±da Deli Dalgalar Ä°nisiyatifi, mimozalardan rengârenk kartlar yaptÄ±. Kartlara yeni yÄ±la dönük özgürlük dilekleri yazÄ±ldÄ±, dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± iletildi. Kitap paketlerini hazÄ±rlayanlar arasÄ±nda MehveÅŸ Evin, AyÅŸegül Tözeren, Belma FÄ±rat, Mehmet Ergün, Zale Karademir, Rüzgar Ceyda Alpak, Nalin Öztekin, Sibel Öz ve Zübeyde SarÄ± da vardÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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