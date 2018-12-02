Edremit halkı adayını kendi belirlemek istiyor

“Nasıl bir Edremit, nasıl bir belediye başkanı?” sorusunu tartışan Edremitliler nasıl bir yerel yönetim istediklerine dair taleplerini sıraladı.

Balıkesir Edremit’te bulunan dernekler, sendikalar, siyasi partiler, kadın örgütleri ile yaşam alanı savunucularının içerisinde yer aldığı Edremit/Altınoluk Demokrasi Platformu, yerel seçimlerde kimin aday olacağına, siyasi parti yönetimlerinin değil Edremit halkının karar vermesini istedi.

Edremit/Altınoluk Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran’da yapılan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında ortaya çıkan yeni koşullar dolayısıyla yerel yönetim seçimlerinin daha da büyük önem kazandığına vurgu yapıldı. Yerel yöneticinin ‘tek adam’ şeklinde bir anlayışa sahip olma riskine de dikkat çekilen açıklamada “Her şeyden önce önümüzdeki yerel seçimler ‘tek adam tek parti’ rejimine dayanan otoriter – baskıcı, faşizan iktidar anlayışına karşı güçlü bir demokratik blok oluşturmak için bir fırsattır. Bu blok en geniş demokratik birliğin, birlikte mücadelenin ilk adımı olacaktır. Faşizme, tek adam rejimine karşı başka seçeneğimiz yoktur” ifadelerine yer verildi.

'YEREL YÖNETİME ADAY OLAN KİŞİNİN ŞEFFAF OLMASI GEREKİR'

Yerel yönetime aday gösterilen kişinin, şeffaf, demokrat, sorunları yerinde halkla birlikte tespit eden kişiler olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önseçim veya eğilim yoklaması olmasa bile, bizim yapabileceğimiz çok şey var.

1. Edremitliler olarak isteyen belediye başkan aday adaylarının da katılacağı özel toplantılar, forumlar düzenleyebiliriz.

2. Bu toplantılarda, belediye başkan adayından ve belediye meclisinden, demokratik katılımcı ve şeffaf bir yerel yönetim konusunda hayata geçirmesini beklediğimiz, görüş ve isteklerimizi dile getirebiliriz.

3. Belediye başkanlığına talip olan aday adayları da bu görüş ve isteklerimizi hayata geçirmek için nasıl çalışacaklarına, bunu nasıl gerçekleştireceklerine dair kamuoyu önünde kendilerini bağlayacak açıklamalarda bulunabilirler.

4. Siyasi parti merkezleri, kamuoyu önünde bu taahhütlerde bulunan belediye başkan aday adaylarından hangisini kesin aday olarak gösterirse göstersin, o aday biz Edremitlilerin tercih ettiği destekleyeceği bir aday olacaktır.

Güzel Edremit'imizin çözülmeyi bekleyen birçok sorunu vardır. Bu sorunları ve çözüm yollarını içeren görüş ve isteklerimizi Edremit halkının ve adayların dikkatine sunuyoruz. Bu taleplerin yerel demokrasinin vazgeçilmezleri olduğunu düşünüyoruz. Yerel seçimlerden sonra da bu görüş ve isteklerimizin takipçisi olacağımızı ve gerçekleşmesi için çalışacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz. (Balıkesir/EVRENSEL)

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