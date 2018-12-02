Ã‡AYKURâ€™daki mevsimlik iÅŸÃ§ilerin sorunu niÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼yor?

CHP Milletvekili Ayhan Barut, 9 bin 500 mevsimlik Ã‡AYKUR iÅŸÃ§isinin durumunu Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Adana Milletvekili, TBMM TarÄ±m Orman ve KöyiÅŸleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, sadece yÄ±lÄ±n 6 ayÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±p tüm sene boyunca evini geçindirmeye çalÄ±ÅŸan 9 bin 500 mevsimlik ÇAYKUR iÅŸçisinin durumunu Meclise taÅŸÄ±dÄ±. Barut, “Neden bir çözüm üretilmiyor” diye sordu.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± olarak cevaplandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle soru önergesi sunan Barut, ÇAYKUR’daki mevsimlik iÅŸçilerin yÄ±lÄ±n 6 ayÄ± çalÄ±ÅŸÄ±p, 6 ay iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Barut, Bakan Pakdemirli’ye ÅŸu sorularÄ± yöneltti: “ÇAYKUR mevsimlik iÅŸçilerinin yÄ±lÄ±n 6 ayÄ± çalÄ±ÅŸÄ±p emeklilik için gerekli 7 bin iÅŸ gününü doldurma ÅŸanslarÄ± var mÄ±? AldÄ±klarÄ± maaÅŸla ev geçindiremeyen mevsimlik iÅŸçilerin emekli olmasÄ±nÄ± beklemek bir mucizeyi beklemek deÄŸilse nedir? Bu iÅŸçilerimizin yÄ±lÄ±n diÄŸer yarÄ±sÄ±nda kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda bulunan mühendis, teknik, eksper, aÅŸçÄ± ve ÅŸoför gibi branÅŸlarda deÄŸerlendirilmeleri saÄŸlanamaz mÄ±? Neden bir çözüm üretilmiyor?” (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 16:28

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