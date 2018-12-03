03 Aralık 2018 04:01

SOCAR, Hindistanlı işçi Rawat’a mezar oldu

PETKİM'de Hindistanlı Makine Mühendisi Anoop Singh Rawat'ın yaşamını yitirmesinin ardından geriye yanıtlanması beklenen sorular kaldı.

SOCAR, Hindistanlı işçi Rawat’a mezar oldu

Fotoğraf: Anoop Singh Rawat

    • Paylaş

    Turan KARA
    İzmir

    SOCAR Holding için inşa edilen PETKİM ünitesinde inspektör olarak çalışan Hindistanlı Makine Mühendisi Anoop Singh Rawat, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Geride ise hem Hindistanlı hem Türkiyeli işçilerin yanıtlanmasını istediği şu sorular kaldı: “Rawat’ta nüks eden zatüree hastalığına gereken zamanda müdahale edilmedi mi? Ülkesine geri dönme isteğine olumsuz yanıt mı verildi? Kanında çıkan virüs diğer işçilerde de var mı?”

    SOCAR Holding PETKİM tesislerinin kapasite artırım planı dahilinde yaptığı çalışmalarda pek çok şantiye işçisiyle beraber Hindistanlı işçi de çalıştırıyor. Çeşitli uluslararası mühendislik şirketlerinin aracılık ettiği işçi ofisleriyle dünyanın pek çok yerine olduğu gibi Türkiye’ye de gelen Hindistanlı işçiler burada pek çok zorluk yaşarken bu zorluklar görmezden geliniyor. Son olarak, 1 hafta önce PETKİM yeni ünite yapımında çalışan Hindistanlı Makine Mühendisi Anoop Singh Rawat işyerinde rahatsızlandı ve hastanede hayatını kaybetti. Rawat’ın öldüğü gün ve ertesinde Hindistanlı işçiler Anoop Singh Rawat’ın ölümü üzerine yas ilan ederek bir gün çalışmadı. Arkadaşları Rawat’ın daha önce atlattığı zatürreye tekrar yakalandığını ve rahatsızlığı ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede kalp krizinden öldüğünü öğrendiklerini söyledi. Ayrıca kanında yabancı bir virüse de rastlandığını da eklediler. İddialara göre Rawat yurda dönüş için izin istemiş ancak çalıştığı şirket IVT Mühendislik izin vermemiş. Hindistanlı arkadaşları ciğerleri su toplayan Rawat’ın hastaneye kaldırılmak için geç kalınmış olabileceğini de ifade ediyor.

    ‘ŞARTLARI ÇOK ZOR’

    PETKİM şantiye sahasında çalışan Türkiyeli işçiler, Hindistanlı işçilerin çalışma koşullarının herkesten zor olduğunu dile getiriyor. Bir işçi “Önce zatürreden öldüğünü duyduk, sonra arkadaşlara sorduk kalp krizi dediler. Net bir bilgimiz yok ama şartları çok zor. Ayrı bir beslenme alışkanlıkları var pek çoğunun ama bu dikkate alınmıyor. Bir Hindistanlı arkadaşın bu yüzden 1 sene boyunca öğle yemeklerinde yumurta yemek zorunda kaldığına şahit olmuştum. Yine pek çoğu her gün pirinç pilavı ile besleniyor” diyor.

    ‘KOMİSYONCULARA PARA VEREREK ÇALIŞIRLARDI’

    2 yıl önce de Star Rafineri yapımından İlk İnşaat şirketinde çalışan bir Hindistanlı işçi ölmüş arkadaşları isyan etmişti. Hindistanlı işçiler dünyanın hemen her yerinde uluslararası mühendislik şirketlerinde enerji, petrokimya, demir çelik gibi endüstriyel işletmelerin yapım ve işletme işlerinde en ucuza çalışan işçiler olarak biliniyor. Türkiyeli işçiler, Hindistanlı işçilerin, komisyonculara kişi başı 1200-1500 dolar vererek Star Rafineri inşasında çalışmaya geldiklerini söylüyor. Türkiyeli bir işçi, “Onları en ağır ve zor işleri var gücüyle yaparken görebilirsiniz. Dayanıklı ve çalışkan, aynı zamanda neredeyse hiç sesi çıkmayan işçilerdir. Star Rafineri şantiyesinde de 1000’den fazla Hindistanlı işçi vardı ve barınma, beslenme şartları en kötü olanlar bunlardı. Yeme içme alışkanlıkları bizim gibi değil ve onlara göre yemek çıkmaz, kötü koşullarda kalırlardı” diyor.

    ‘MONT BİLE VERMİYORLAR’ İDDİASI

    Star Rafinerinin yapımı yüzde 99 oranında tamamlandı, yerli ve yabancı uyruklu işçiler evlerine döndü. Şimdi PETKİM’in yeni ünite yapımında da Hindistanlılar çalışıyor ve onlar için değişen pek bir şey yok.

    PETKİM ünitelerinin yapımında yer alan taşeron firma IVT geçen sene 500 bin TL sermaye ile Star Rafineri’nin tank yapımından sorumlu Hindistan ortaklı VİTO Mühendislik şirketinin bir parçası olarak kurulmuş. “IVT’nin sermayesini 400 milyon dolara çıkardığı, SOCAR’la anlaştığı söyleniyor. Gelin görün ki işçilere hiç kıymet verilmiyor. 700 civarinda IVT şirketi çalışanı var ve mont bile verilmiyor” diyen bir işçi, soğuk havalarda sadece içlik verildiğini, bunun da soğuğu engellemediğini söylüyor. İşçi, “Şimdi işler biraz daha zorlaştı, çünkü iş bitmek üzere ve yeni iş konusunda sıkıntı var. Kimse şirkete karşı gelemiyor çünkü piyasada iş sıkıntısı var” diyor.

    IVT’de çalışan işçiler, “Tulum bizi soğuktan korumuyor, verdikleri içlik ise yetersiz. Mont maliyetli oluyor açıklaması bizi hastalıktan korumuyor, hemen hepimiz gurbetteyiz. Hasta olsak bakacak kimimiz var? Kaybedeceğimiz yevmiye ise cabası olacak” diyor.

    Şirket yetkililerine hava soğukların arttığını ve montun acil bir ihtiyaç olduğunu söylediklerini aktaran işçiler, şirketin ise kendilerine “İş tulumu alanlara mont verilemeyecek” dediğini söylüyor. İşçiler, “Ama tulum olmadan zaten PETKİM’de çalışmak yasak. PETKİM iş güvenliği buna müsaade etmiyor. Yanmaz montlar pahalıymış. Bizim hayatımız daha ucuz geliyor onlara” diyor.

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Adalet Arayan İşçi Ailelerinin 78. haftasındaki eylemi de engellendi
    SONRAKİ HABER

    Leyla Güven, görevlendirilen doktorun muayene talebini reddetti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk, TÜİK’e değil cebinden çıkana bakıyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Türkiye’de belediyeciliğin ana sorunları

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dışlayıcı milliyetçiliğin tezahürü: Yallah Kürdistan'a!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    '17 yıldır olduğu gibi istikrar' mı diyelim?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Navratilova ve sporda trans kadınlar tartışması

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Enflasyonda tanzim etkisi görüldü ama hayat ucuzlamadı

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bu dünyadan bir Yaşar Kemal geçti

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Telaşı seviyorum

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Atabaş'ın ardından
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Leyla Güven, görevlendirilen doktorun muayene talebini reddetti
    Leyla Güven, görevlendirilen doktorun muayene talebini reddetti

    Açlık grevinin 118'inci gününde olan Leyla Güven, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen doktorun muayene talebini reddetti.

    Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırı davasında 16 sanığa ceza
    Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırı davasında 16 sanığa ceza

    Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik saldırıya ilişkin davada 16 sanığa 10 ay 15 günden 4 yıl 8 aya varan cezalar verildi.

    HDP'den Soylu'ya: Hakaret ve küfürlerin cevabı 31 Mart’ta verilecektir
    HDP'den Soylu'ya: Hakaret ve küfürlerin cevabı 31 Mart’ta verilecektir

    HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği yanıtta "Bu kişinin seviyesine inmek siyaseten de insani olarak da mümkün değildir" dedi.

    Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü
    Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Menbic gündemli görüşme gerçekleştirdi.

    Kadınlardan Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu'ya: Uzayan kol bizden olsun
    Kadınlardan Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu'ya: Uzayan kol bizden olsun

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, emekçi mahallelerinde ve semt pazarlarında yurttaşlarla bir araya geldi.

    Şişli Etfal'de sağlık emekçileri: Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz
    Şişli Etfal'de sağlık emekçileri: Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz

    Sağlık emekçileri, Şişli Etfal Hastanesi'nin bölünmesinin gerekçe gösterilerek almış oldukları ek ödemelerin 6 aydır kesintiye uğradığını açıkladı.

    TPI Kompozit'te patronun düşük zam dayatması ve grev sesleri
    TPI Kompozit'te patronun düşük zam dayatması ve grev sesleri

    İzmir TPI Kompozit patronunun düşük zam dayatarak faturayı işçiye kesme çabası 'grev' sesiyle karşılanırken işçiler sendikadan kararlı duruş bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    ABD siyaseti ve işçi sınıfı hareketinde değişim rüzgarları güçleniyor
    ABD siyaseti ve işçi sınıfı hareketinde değişim rüzgarları güçleniyor

    ABD’de, Kongre Üyesi Ocasio-Cortez ve Senatör Sanders öncülüğünde emekçiler siyasal alanda daha fazla temsiliyet buluyor.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    GÜNCELLENDİ
    Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak
    Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak
    22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor
    22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor
    KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz
    KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz
    Kök hücre nakliyle AIDS hastalığını atlatmış olabilir
    Kök hücre nakliyle AIDS hastalığını atlatmış olabilir
    Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz cezaevinden yazdı: Gazeteler verilmiyor
    Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz cezaevinden yazdı: Gazeteler verilmiyor

    Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Gazeteci İdris Yılmaz, cezaevinden yazdığı mektupta maruz kaldığı hak ihlallerini aktardı.

    HDP, İzmir'de 24 ilçede belediye meclis adayı çıkardı
    HDP, İzmir'de 24 ilçede belediye meclis adayı çıkardı

    İzmir'de "AKP-MHP bloğunu geriletmek" adına belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan HDP, 24 ilçede belediye meclis adayları çıkardı.

    İsveç’te liman işçileri 6 Mart’ta ülke çapında greve gidiyor
    İsveç’te liman işçileri 6 Mart’ta ülke çapında greve gidiyor

    Patronların lokavt ilan etmesine tepki gösteren liman işçileri, yarından itibaren ülkedeki tüm limanlarda greve gidecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yallah git” sözüne Vanlılar tepki gösterdi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yallah git” sözüne Vanlılar tepki gösterdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sizin bu ülkede yeriniz yok” sözlerine Vanlılar tepki gösterdi. “Burası bizim ülkemiz ve hiçbir yere gitmiyoruz."

    “Seçim öncesi kamu bankaları iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor”
    “Seçim öncesi kamu bankaları iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor”

    London School of Economics: Kamu bankaları iktidar partisinden belediye başkanı olan kentlerde kredi musluğunu açtı.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında
    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında

    Evrensel Gazetesinden Fatih Polat, Cem Şimşek ve Cansu Pişkin'in yaptıkları haberler nedeniyle yargılandıkları davalar görülüyor.

    Ege Üniversitesi, sendikal örgütlenme yapan işçiyi işten attı
    Ege Üniversitesi, sendikal örgütlenme yapan işçiyi işten attı

    Ege Üniversitesinde, 10 yıllık işçi Süleyman Gür sendikal çalışmalarından dolayı işten atıldı.

    ANAR Yöneticisi Uslu: Beka sorunu inandırıcılığını yitirdi
    ANAR Yöneticisi Uslu: Beka sorunu inandırıcılığını yitirdi

    Araştırma şirketi ANAR'ın yöneticisi İbrahim Uslu, AKP'nin ekonomik sorunlara dair çözümü olmadığı için beka sorunu söyleminde bulunduğunu belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi Parkı davası: İddianamenin ana fikri Gezi'yi karalamak
    Gezi Parkı davası: İddianamenin ana fikri Gezi'yi karalamak

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame kabul edildi. İlk dava 24 Haziran'da görülecek.

    GÜNCELLENDİ
    “Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"
    “Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"

    Malatya’da Çağdaş Gazeteciler Derneğini ziyaret eden bağımsız adaylar, yerel yönetim anlayışlarını anlattı.

    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

    Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim
    Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim

    ABD'de Hillary Clinton, dedikodulara son verdi ve 2020 başkanlık seçimlerinde aday olmadığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Macaristan, Football Leaks belgelerini sızdıran Pinto'yu iade edecek
    Macaristan, Football Leaks belgelerini sızdıran Pinto'yu iade edecek

    Macaristan, Avrupa futbolunun tepesindeki kirli oyunları ifşa eden Football Leaks'in haber kaynağı Portekizli Rui Pinto'yu ülkesine iade edecek.

    Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı
    Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı

    Manisa Turgutlu Çaldağı’nda açılmak istenen nikel madeni projesi ile ilgili yerel mahkemenin verdiği ÇED kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti
    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti

    İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara vereceğini açıklayan Flash Tv ekranlara veda etti.

    Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı
    Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı

    Maltepe Belediyesinde çalışan DİSK/Genel-İş üyesi işçiler toplu sözleşme ile kazandıkları hakların gaspına karşı iş bıraktı.