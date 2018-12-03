Denizli’de ihracat da işten atma da arttı

Denizli’de ihracat yüzde 9.0 artarken, ilde çalışan çok sayıda işçi de işten atıldı. Sendikalı hiçbir tekstil fabrikasının bulunmadığı Denizli’de kurulu Shamrock Tekstil’de 70 işçi kriz ve küçülme gerekçesiyle kapının önüne konmuştu. Ardından ise dokuma fabrikasını kapatan Shamrock Tekstil, dokuma işletmesindeki tüm işçilerini işten çıkarttı. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İtalyan Sofidel Kağıtçılık da eylül ayından itibaren tasviye kararı aldı. Fabrikada çalışan 110 işçi yıl sonuna kadar işten çıkarılacak.

PATRON DAHA ÇOK KÂRA, İŞÇİ KAPININ ÖNÜNE

Öte yandan patronlar daha kârlılığın yüksek olduğu üretim alanlarına yatırımları kaydırırken, kârı görece düşük bölümleri kapatarak işçileri kapının önüne koyuyor. Uspar Tekstil’in ise iplik işletmesini kapatarak dokuma sektörüne yatırım yapacağı biliniyor. Uspar Tekstil işçileri, “Bu kara kışta işsiz kaldık. İhbar sürelerimizi çalışıp işten ayrılacağız. Bizlere bununla ilgili önceden haber vermelilerdi” sözleriyle duruma tepki gösteriyor.

Denizli’nin önde gelen firmalarından Pamukkale Turizm, Aslan Tekstil, Başarı Tekstil gibi tekstil firmaları ve inşaat firmaları da konkordato ilan etmişti.

YENİ İŞTEN ATMALAR GÜNDEMDE

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde irili ufaklı pek çok fabrikada işten atma yaşanırken, büyük tekstil fabrikalarında işten atmalar gündemde. “Sürekli işten atılma korkusuyla yaşıyoruz” diyen işçiler, “Güvencesiz, fazla mesaiye mahkum edilmek isteniyor. Bir dokuma işçisi önceden 6 makinaya bakarken şimdilerde 10 tezgaha bakmaya zorlanıyor. Hal böyle iken de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri de hep ikinci planda tutuluyor” sözleriyle durumu anlattı.

İHRACAT ARTTI İTHALAT AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Denizli’de; ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9.0 artarak 273 milyon 139 bin dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 19.3 azalarak 152 milyon 401 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il oldu. En fazla ihracatı yapılan ürünler ‘Dokunabilir maddelerden hazır eşya; takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya’ olarak kaydedildi. (Denizli/EVRENSEL)