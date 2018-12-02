Ä°ÅŸÃ§ilerin Ã¶lÃ¼mÃ¼ yazmayÄ±nca gizlenmiyor

SGK, 2012 yÄ±lÄ±ndan beri meslek hastalÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶len iÅŸÃ§i yok derken, basÄ±na yansÄ±yan veriler gerÃ§eÄŸi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Birkan BULUT

Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± istatistiklerinde, meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan emekçilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±na karÅŸÄ±n 2012 yÄ±lÄ±ndan beri kimsenin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmediÄŸini savundu. Fakat sadece basÄ±na yansÄ±yan ölüm haberleri bile SGK’nin yalanÄ±nÄ± gözler önüne seriyor.

SGK’ye göre 2017 yÄ±lÄ±nda 691 sigortalÄ± iÅŸçi meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ± ama meslek hastalÄ±ÄŸÄ± sonucu ölen iÅŸçi olmadÄ±. SGK’nin önceki yÄ±llarda da benzer bir yaklaÅŸÄ±mÄ± bulunuyor. SGK Meslek HastalÄ±klarÄ± Ä°statistiklerine göre 2010 yÄ±lÄ±nda 533 iÅŸçi meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken 10 kiÅŸi bu sebeple yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 2011 yÄ±lÄ±nda 697 iÅŸçi meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken 11, 2012 yÄ±lÄ±nda 395 iÅŸçi meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±rken 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SGK, 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana meslek hastalÄ±ÄŸÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bir iÅŸçi dahi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor. Bu süre boyunca 2013 yÄ±lÄ±nda 351, 2014 yÄ±lÄ±nda 494, 2015 yÄ±lÄ±nda 510, 2016 yÄ±lÄ±nda 597, 2017 yÄ±lÄ±nda ise 691 iÅŸçi meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±. SGK’nin sadece 4a kapsamÄ±ndaki iÅŸçilere iliÅŸkin iÅŸ kazasÄ± ve ölümleri istatistikleri açÄ±klamasÄ± eleÅŸtiriliyordu. Bu yÄ±l ilk kez 4b kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸanlara dair de veriler paylaÅŸan SGK, 4b kapsamÄ±nda 2.9 milyon sigortalÄ± bulunduÄŸunu, 213 iÅŸ kazasÄ±nda 3 sigortalÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

SÄ°LÄ°KOZÄ°S BÄ°RÇOK Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N CANINI ALDI

Türkiye’de meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ± gizlemeyi tercih ettiÄŸi için ülkede meslek hastalarÄ± ve durumlarÄ±na iliÅŸkin güvenilir bir istatistik bulunmuyor. Ancak tüm Türkiye'nin bildiÄŸi sadece silikozis hastalÄ±ÄŸÄ± yüzünden bile yÄ±llardÄ±r birçok kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Özellikle Bingöl'ün KarlÄ±ova ilçesinde 150’ye yakÄ±n iÅŸçi, 1994-2004 yÄ±llarÄ±nda, Ä°stanbul’a gidip kaçak atölyelerde, kot taÅŸlama iÅŸinde çalÄ±ÅŸÄ±rken silikozis hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. O dönemden beri hastalÄ±k iÅŸçilerin yakasÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±yor. SGK’nin meslek hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kimsenin hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini iddia ettiÄŸi 2012’den bugüne kadar basÄ±na silikozis hastalarÄ±yla yansÄ±yan Bingöl’ün KarlÄ±ova ilçesinde birçok iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Halit Karabulak 2014 yÄ±lÄ±nda 30 yaÅŸÄ±ndayken, Faysal Demir 2017 yÄ±lÄ±nda 36 yaÅŸÄ±ndayken, Serdar Dündar 2016 yÄ±lÄ±nda 31 yaÅŸÄ±ndayken, Saim Karakaya 2016 yÄ±lÄ±nda 37 yaÅŸÄ±ndayken ve Necat Demir ise 2016 yÄ±lÄ±nda henüz 27 yaÅŸÄ±ndayken silikozis hastalÄ±ÄŸÄ± yüzünden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

ÖLÜMLER SÜRÜYOR

SGK’nin henüz sona ermediÄŸi için yer vermediÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nda da meslek hastalÄ±klarÄ± can almaya devam etti. Eylül ayÄ±nda dört yÄ±ldÄ±r solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± yaÅŸayan 13 yÄ±llÄ±k silikozis hastasÄ± Ramazan Aydar hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bir yÄ±l önce verdiÄŸi bir röportajda “Her gün ölüm sÄ±rasÄ±nÄ±n geleceÄŸinden korkuyorum” diyen Aydar’Ä±n ölümüyle birlikte sadece KarlÄ±ova ilçesinde son 13 yÄ±ldÄ±r 19 kiÅŸi silikozis hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

YÜZ BÄ°NLERCE MESLEK HASTASI OLDUÄžU DÜÅžÜNÜLÜYOR

AyrÄ±ca Türkiye'de meslek hastalÄ±klarÄ±na yakalanan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n kat be kat fazla olduÄŸu düÅŸünülüyor. UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün de (WHO) benimsediÄŸi meslek hastalÄ±ÄŸÄ± görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin Harrington ölçütüne göre, bir ülkede çalÄ±ÅŸma ortamlarÄ±nÄ±n durumuna baÄŸlÄ± olmak üzere her bin kiÅŸiden en az 4, en çok 12 kiÅŸide meslek hastalÄ±ÄŸÄ±/iÅŸle ilgili hastalÄ±k görülmesi bekleniyor. SGK verilerine göre Türkiye’de 22 milyon kayÄ±tlÄ± sigortalÄ± çalÄ±ÅŸan olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde meslek hastasÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 90 bin ile 267 bin arasÄ±nda olmasÄ± bekleniyor. KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlar da hesaba katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu ölçüte göre Türkiye’de en az 112 bin, en fazla 338 bin meslek hastasÄ± olduÄŸu düÅŸünülüyor. 4a statüsünde çalÄ±ÅŸanlar için bile meslek hastasÄ± sayÄ±sÄ± 65 bin ile 196 bin arasÄ±nda olmasÄ± bekleniyor. Türkiye’deki kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±, güvencesiz, sendikasÄ±z çalÄ±ÅŸma iliÅŸkileri ve düÅŸük ücret, saÄŸlÄ±ksÄ±z ve korunaksÄ±z çalÄ±ÅŸma ortamÄ±, uzun mesai saatleri, kullandÄ±rÄ±lmayan yÄ±llÄ±k ve haftalÄ±k izinler vb. çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± göz önünde bulundurulduÄŸunda meslek hastalÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n üst sÄ±nÄ±ra daha yakÄ±n olduÄŸu tahmin ediliyor.

YARIM MÄ°LYONDAN FAZLA MESLEK HASTASI TEDAVÄ° GÖRMÜÅž

Türkiye’de bulunan meslek hastalÄ±klarÄ± hastanelerinin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± veriler ise yüz binlerce kiÅŸinin meslek hastalÄ±ÄŸÄ± tedavisi gördüÄŸünü belirtiyor. Ankara, Zonguldak ve Ä°stanbul'daki meslek hastalÄ±klarÄ± hastaneleri, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu’nun BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezine yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda verilen yanÄ±tta, tedavi gören meslek hastasÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna göre 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 11 ayÄ±nda 6 bin 948'i yatarak, 589 bin 568'i ise ayakta olmak üzere, toplam 596 bin 516 kiÅŸi tedavi gördü.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 18:08

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