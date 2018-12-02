Mansur YavaÅŸâ€™a kapÄ±yÄ± kapattÄ±

CHP Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun: AdayÄ±mÄ±z partimizin rozetini takmak zorunda.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun, seçimlerde adÄ± CHP ile anÄ±lan Mansur YavaÅŸ’Ä±n Ankara’da partilerin ortak adayÄ± olma talebine kapÄ±larÄ± kapatan bir mesaj verdi.

Habertürk’te AçÄ±k ve Net programÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayan Torun yerel seçimlere iliÅŸkin, ”Biz Ankara’dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. AdayÄ±mÄ±z partimizin rozetini takmak zorunda” dedi.

Torun’un sözleri Mansur YavaÅŸ’a bir yanÄ±t niteliÄŸinde. AdÄ± CHP ve Ä°YÄ° Parti’nin ortak adayÄ± olarak da geçen YavaÅŸ ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti: “Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yÄ±llÄ±k bir partizanlÄ±ktan ders almamÄ±ÅŸ demektir. AynÄ±sÄ±nÄ± yapmak istemenin izahÄ± yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. UmarÄ±m ortak akÄ±l ve uzlaÅŸÄ± ile bir aday tespiti yapÄ±lÄ±p Ankara layÄ±k olduÄŸu deÄŸere kavuÅŸur.”

MHP kökenli YavaÅŸ, 2014’te CHP’den Ankara belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmuÅŸ, seçimden sonra CHP üyeliÄŸinden istifa etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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