Belediyelere yardÄ±m Ã¶deneÄŸi: AKP partizanca davranacak

CumhurbaÅŸkanÄ±'na 'yatÄ±rÄ±m nitelikli projelerin gerÃ§ekleÅŸmesi' adÄ± altÄ±nda istediÄŸi belediyeye para aktarma yetkisi verildi.

AKP’li vekillerin Meclis’e sunduÄŸu 71 maddelik torba teklifle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesine “belediyelere yardÄ±m ödeneÄŸi” konulmasÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±. Buna göre CumhurbaÅŸkanÄ±’na da bu ödenekten “yatÄ±rÄ±m nitelikli projelerin gerçekleÅŸmesi” adÄ± altÄ±nda istediÄŸi belediyeye para aktarma yetkisi verildi.

AKP’nin bugüne kadar belediyeler arasÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±kla gündem olurken böyle bir teklif sunulduÄŸu takdirde, Saray’Ä±n keseyi AKP’li belediyelere açacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Konuya iliÅŸkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun bunu ‘seçmene ÅŸantaj’ olarak deÄŸerlendirirken HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yurdusev Özsökmenler AKP’nin partizanca davranacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

“Belediyelere yardÄ±m ödeneÄŸi”ne iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan Seyit Torun, “AKP seçmene ÅŸantaj yapmaya baÅŸladÄ±. Seçmeni tehdit ediyor” dedi.

Seyit Torun ÅŸunlarÄ± söyledi: “Seçime aylar kala AKP’nin bu teklifi seçmene ÅŸantajdÄ±r. Bana oy atmazsan hizmet alamazsÄ±n demektir. AKP seçmenden ÅŸantajla oy istemektedir. AKP bu giriÅŸimle ayrÄ±ca belediyeleri siyasi kurumlar haline getirmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Oysa belediyeler doÄŸrudan hizmet kurumlarÄ±dÄ±r. Bizim belediye baÅŸkanlarÄ± seçimden sonra parti rozetini çÄ±karÄ±p yakasÄ±na Türk bayraÄŸÄ± rozeti takarak herkese eÅŸit hizmet götürmektedir. Halka hizmet için gece gündüz demeden aslanlar gibi çalÄ±ÅŸarak kaynak bulmaktadÄ±r. Seçmen de belediyeler de çaresiz deÄŸildir.”

‘BU HALK ÅžANTAJA BOYUN EÄžMEZ’

Seyit Torun, 1989 yÄ±lÄ±ndaki seçim kampanyasÄ±nda ANAP lideri Turgut Özal’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ±, “eli kolu baÄŸlÄ± bir belediye baÅŸkanÄ± ister misiniz?” sloganÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Rahmetli Özal bunlardan daha açÄ±k sözlüydü. Seçime girerken açÄ±k açÄ±k bizden olmayan belediye baÅŸkanÄ±n elini kolunu baÄŸlayacaÄŸÄ±m diyordu. Ne oldu sonuçta? Kendi kaybetti, biz kazandÄ±k. Halk ‘Limon gibi sÄ±kÄ±lmaya hayÄ±r’ dedi. Halk o zaman da ÅŸantaja boyun eÄŸmedi, ÅŸimdi de eÄŸmeyecek. Bu sefer de tÄ±pkÄ± ANAP gibi AKP gidecek, halk kazanacak. Çünkü bu halk ÅŸantaja boyun eÄŸmez, bu halka tehdit sökmez. Seçmen tarihinin hiçbir döneminde yani ne 12 Eylül’de, ne de daha sonra ÅŸantaja, tehdide boyun eÄŸmiÅŸtir. ”

‘PARTÄ°ZAN BÄ°R ZÄ°HNÄ°YETLE’ DAVRANACAK

HDP Yerel Yönetimlerden sorumlu EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yurdusev Özsökmenler, AKP’nin ‘partizan bir zihniyetle’ kendi belediyelerini kayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bunun en önemli örneÄŸinin kayyÄ±m atamalarÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Özsökmenler, Kürt illerinde belediyelere kaynak bulunduÄŸu halde yatÄ±rÄ±m planÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekti. Özsökmenler DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi hafif raylÄ± sistem projesini bitirdiÄŸi ve kaynaÄŸÄ± bulduÄŸu halde hayata geçiremediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Bu proje için kayyÄ±m gelince yatÄ±rÄ±m verildiÄŸini söyledi. Özsökmenler ÅŸöyle dedi: Kaynak aktarmada esas olan ÅŸudur; daha az geliÅŸmiÅŸ bölgelere merkezi bütçeden daha fazla kaynak aktarÄ±lmasÄ± gerekir. Bütün Avrupa ülkelerinde bu böyledir ki hizmetlerde ve kentlerde bir eÅŸitlik söz konusu olsun. Ancak AKP kendi belediyelerine daha fazla kaynak aktarmÄ±ÅŸtÄ±r. BakanlÄ±klarÄ±n hibe politikalarÄ± vardÄ±r. Bu torba yasayla birlikte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan kendi belediyelerine kaynak aktaracaklar. Bu sadece mali deÄŸil hukuki açÄ±dan da böyle AKP belediyelerinde. SayÄ±ÅŸtay yolsuzluk tespit edince dava açÄ±lmamakta, bölge belediyelerinde tek bir rapor olmadan yolsuzluk varmÄ±ÅŸ gibi dava açÄ±lmaktadÄ±r. AKP kendisinin ve kayyÄ±mlarÄ±nÄ±n olduÄŸu belediyeleri korumaktadÄ±r. Bu böyle devam etmez. Yerel seçimlerde halkÄ±mÄ±z bunun hesabÄ±nÄ± soracaktÄ±r.” (Ankara/EVRENSEL)

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