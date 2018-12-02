Ä°ran'dan ABD'nin fÃ¼ze suÃ§lamasÄ±na yanÄ±t

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ABD'ye yanÄ±t: BM GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin hiÃ§bir kararÄ±nda Ä°ranâ€™Ä±n fÃ¼ze programÄ± denemesi yasaklanmÄ±ÅŸ deÄŸil

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran’Ä±n savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ± taÅŸÄ±yabilecek füze denemesi yaparak BM kararlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini öne süren ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun açÄ±klamasÄ±na tepki gösterdi.

BakanlÄ±k Sözcüsü Behram KasÄ±mi, Pompeo’nun suçlamalarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°ran’Ä±n füze programÄ±n savunma amaçlÄ± olup, ülkenin ihtiyaçlarÄ±na göre tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “BM Güvenlik Konseyi’nin hiçbir kararÄ±nda Ä°ran’Ä±n füze programÄ± yahut füze denemesi yasaklanmÄ±ÅŸ deÄŸil” ifadesini kullandÄ±.

Pompeo’nun BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayÄ±lÄ± maddesine atÄ±fta bulunmasÄ±nÄ± “gülünç” olarak yorumlayan Ä°ranlÄ± Sözcü, “Ä°lginç olan burada istinat ettiÄŸiniz karar, Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±ndan tek taraflÄ± ayrÄ±larak, sadece kendiniz deÄŸil baÅŸkalarÄ±nÄ± da ihlal etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir karar olmasÄ±” dedi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo Twitter’da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ä°ran’Ä±n füzelerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n ve testlerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Pompeo yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda “Ä°ran rejimi, çoklu savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yabilecek orta menzilli balistik bir füzeyi test etti. Bu test BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 nolu kararÄ±nÄ± (UNSCR 2231) ihlal ediyor. Ä°ran’Ä±n füze sayÄ±sÄ± ve füze testleri artÄ±yor. Bu eylemi kÄ±nÄ±yoruz ve Ä°ran'Ä± bu faaliyetleri durdurmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” demiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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