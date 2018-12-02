Son dÃ¶rt yÄ±lda 29 bin 642Â hektar orman kÃ¼l oldu!

2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda toplam 9 bin 748 adet orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±karken, bu yangÄ±nlarda 29 bin 642 hektar alan zarar gÃ¶rdÃ¼.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel’in özellikle yaz aylarÄ±nda yaÅŸanan orman yangÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin soru önergesini yanÄ±tlayan TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana meydana gelen 9 bin 748 orman yangÄ±nÄ±nda 29 bin 642 hektar ormanlÄ±k alanÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Pakdemirli, son 4 yÄ±lda çÄ±kan 3 bin 129 yangÄ±nÄ±n ihmal, dikkatsizlik ve kaza nedeniyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bin 214 yangÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±rÄ±m, 534 yangÄ±nÄ±n da kasten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Orman yangÄ±nlarÄ±yla mücadele kapsamÄ±nda Orman Genel MüdürlüÄŸü envanterine girecek 20 adet su atar nitelikteki Sikorsky tipi helikopterler ise 2021 yÄ±lÄ±nda teslim alÄ±nacak.

9 BÄ°N 748 ADET ORMAN YANGINI ÇIKTI

CHP’li Özel, yaz aylarÄ±nda sÄ±klÄ±kla yaÅŸanan orman yangÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin Bakan Pakdemirli’ye sunduÄŸu önergesinde, orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n nedenlerini, yangÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan açÄ±lan soruÅŸturmalarÄ±n seyrini ve yanan orman alanlarÄ±nÄ±n yeniden aÄŸaçlandÄ±rÄ±lÄ±p aÄŸaçlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Pakdemirli’nin verdiÄŸi yanÄ±ta göre 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda toplam 9 bin 748 adet orman yangÄ±nÄ± çÄ±karken, bu yangÄ±nlarda 29 bin 642 hektar alan zarar gördü. YanÄ±ta göre, 2015 yÄ±lÄ±nda 2 bin 150, 2016 yÄ±lÄ±nda 3 bin 188, 2017 yÄ±lÄ±nda 2 bin 411 ve 2018’in ilk 10 ayÄ±nda bin 999 orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±. Pakdemirli’nin verdiÄŸi bilgilere göre, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana meydana gelen 4 bin 871 adet orman yangÄ±nÄ±nÄ±n nedeni belirlenemezken, 3 bin 129 adet orman yangÄ±nÄ± ihmal, dikkatsizlik ve kaza nedeniyle, bin 214 adet orman yangÄ±nÄ± yÄ±ldÄ±rÄ±m nedeniyle, 534 adet orman yangÄ±nÄ± ise kasten çÄ±ktÄ±. Kasten çÄ±kan orman yangÄ±nlarÄ±ndan bin 206 hektar ormanlÄ±k alan zarar gördü. Pakdemirli, “Faili tespit edilen bütün orman yangÄ±nlarÄ± için adli iÅŸlem yapÄ±lmaktadÄ±r. Orman yangÄ±nlarÄ±yla mücadelede bugüne kadar 114 ÅŸehit verilmiÅŸtir. Orman yangÄ±nlarÄ±yla mücadele 2018 yÄ±lÄ± içerisinde bin 52 adet yangÄ±n söndürme arazözü, 281 su ikmal aracÄ±, 587 ilk müdahale aracÄ±, 187 dozer, 191 greyder olmak üzere diÄŸer iÅŸ makinalarÄ± ile birlikte toplam 2 bin 402 kara aracÄ± görev yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Pakdemirli, yanan alanlarÄ±n tamamÄ± rehabilitasyon, tensil ve aÄŸaçlandÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile ormancÄ±lÄ±k tekniklerine göre tekrar ormanlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” dedi.

FAÄ°LÄ° TESPÄ°T EDÄ°LEMEYEN YANGINLARDA ZARAR GÖREN ALAN ÇOK BÜYÜK

Özel, Bakan Pakdemirli’nin soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±ta iliÅŸkin olarak, “OrmanlarÄ±mÄ±zÄ± korumak hepimizin görevidir. Verilen yanÄ±ta göre ormanlÄ±k alanlarÄ±n yüzde 41,5’i nedeni tespit edilemeyen orman yangÄ±nlarÄ±nda zarar görüyor. Bu çok yüksek bir rakam. Her ne kadar yanÄ±tta faili tespit edilen orman yangÄ±nlarÄ± için adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilse de, faili tespit edilemeyen orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi de hesaba katÄ±larak, bu konuda atÄ±lmasÄ± gereken ciddi adÄ±mlar olduÄŸu ortadadÄ±r. YanÄ±tta yanan alanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n yineden ormanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilse de, bu konuya geçmiÅŸ örnekler nedeniyle ÅŸüpheci yaklaÅŸÄ±yoruz” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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