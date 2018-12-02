ABD ile Ã‡in arasÄ±nda 3 aylÄ±k vergi uzlaÅŸÄ±sÄ±

G20 zirvesinde bir araya gelen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Jinping, ticaret savaÅŸlarÄ±na 90 gÃ¼n ara verme konusunda uzlaÅŸtÄ±.

Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesi kapsamÄ±nda bir araya gelen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Jinping, ticaret savaÅŸlarÄ±na 90 gün boyunca ara vermek konusunda uzlaÅŸtÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Arjantin'de yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede, iki ülke arasÄ±nda 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±. Ä°ki lider ayrÄ±ca Kuzey Kore konusunda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi yapma mesajÄ± verdi

Trump ile Åži Cinping arasÄ±ndaki görüÅŸmeye iliÅŸkin Beyaz Saray’dan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, iki lider arasÄ±ndaki görüÅŸmenin baÅŸarÄ±lÄ± geçtiÄŸi ve birçok konuda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

YENÄ° MÜZAKERELER BAÅžLIYOR

Buna göre ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir anlaÅŸmaya varabilmek amacÄ±yla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak ve bu süre içinde iki ülke de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyecek. AçÄ±klamada ayrÄ±ca Trump’Ä±n, 1 Ocak 2019’da 200 milyar dolar deÄŸerindeki ürün için yüzde 25’e artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± daha önce açÄ±klanan gümrük vergisi oranÄ±nÄ±n yüzde 10’da kalmasÄ±na onay verdiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, eÄŸer 3 aylÄ±k müzakere sürecinin sonunda bir anlaÅŸmaya varÄ±lamazsa yüzde 10'luk tarifenin yüzde 25’e yükseltileceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. Çin’in ABD’den hemen tarÄ±m ürünleri ihraç etmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, Çin’in ayrÄ±ca kayda deÄŸer bir miktarda enerji, endüstri ve diÄŸer alanlarda üretilen ürünlerden alarak iki ülke arasÄ±ndaki “ticaret dengesizliÄŸinin” azaltÄ±lmasÄ±na katkÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca Çin'in, ABD’ye fentanil satan kiÅŸilere aÄŸÄ±r cezalar öngören bir uzlaÅŸÄ±ya da vardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

KUZEY KORE MESAJI

Trump ile Åži arasÄ±ndaki görüÅŸmede Kuzey Kore konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, “Kore YarÄ±madasÄ±nÄ±n nükleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda çaba göstereceklerdir” deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, Åži’nin, daha önce onaylanmayan Qualcomm-NXP anlaÅŸmasÄ±na onay vermeye açÄ±k olduÄŸu bilgisine de yer verildi.

TRUMP'TAN KUZEY KORE LÄ°DERÄ° KÄ°M Ä°LE Ä°KÄ°NCÄ° ZÄ°RVE SÄ°NYALÄ°

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nden Washington'a dönüÅŸünde uçakta basÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Trump, Kuzey Kore lideri ile ikinci zirvenin gerçekleÅŸebileceÄŸi sinyalini verdi. Kim ile diÄŸer bir görüÅŸmenin olup olmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soru üzerine Trump, "Ocak ya da ÅŸubat ayÄ±nda bir görüÅŸme yapacaklarÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü" söyledi.

Trump, Kim ile zirvenin nerede yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise "Üç yer hakkÄ±nda konuÅŸulduÄŸu ancak henüz yerlerin belirlenmediÄŸi" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Kuzey Kore liderini ABD'ye davet edip etmeyeceÄŸi sorusu üzerine de Trump, "Bir noktada, evet." dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiÅŸ, zirvenin ardÄ±ndan iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.

NE OLMUÅžTU?

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer, aÄŸustos ayÄ± baÅŸÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Çin’e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar deÄŸerindeki Çin menÅŸeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranÄ±nÄ± yüzde 10’dan yüzde 25’e çÄ±karÄ±lmasÄ± direktifi verdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. ABD yönetimi, 1 Ocak 2019'dan itibaren söz konusu oranÄ±n yüzde 25'e yükseltileceÄŸini belirtmiÅŸti.

Pekin yönetimi ise 23 AÄŸustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarÄ±ndaki Çin mallarÄ±na yüzde 25 gümrük tarifesi kararÄ±na misilleme olarak 16 milyar dolar tutarÄ±ndaki ABD mallarÄ±na yüzde 25 ilave gümrük vergisi uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 14:28

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