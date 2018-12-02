Türkiye Sakatlar Derneği: 'Eşit bir hayat istiyoruz'

Türkiye Sakatlar Derneği yaptığı açıklamada, “Bizler, her şeyden önce insan onuruna yaraşır koşullarda, eşit bir hayat istiyoruz” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Başkan Mithat Tokur tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında Engelliler Bildirisi’nin kabul edilmesinin üzerinden tam 43 yıl geçtiği ifade edildi. Açıklamada, engellilerin toplumsal hayata eşit ve üretken bireyler olarak katılımlarının zorunluluğuna dikkat çekerek devlete bu alanda görev ve sorumluluklar yükleyen bildirinin ruhuna uygun davranılmadığı ve engellerinin taleplerinin yerine getirilmediği dile getirildi.

‘KRİZ YAŞAMI DAHA DA ZORLAŞTIRDI’

İktidarların, nüfusun onda birini oluşturan 8.5 milyon engelliyi ve aileleriyle birlikte 25 milyona yakın kişiyi görmezden geldiği belirtilen açıklamada, kriz ile birlikte engellilerin yaşam zorluklarının daha da arttığına dikkat çekildi. Krizle birlikte yoksulluğun derinleştiği belirtilen açıklamada, sosyal devletten arta kalan her şeyin bu süreçte budanmak istendiği dile getirildi: “Bizler, vurguncu, soyguncu, hortumcu değiliz kara para aklamıyoruz, banka batırmıyoruz. Bizler, her şeyden önce insan onuruna yaraşır koşullarda, eşit bir hayat istiyoruz. Devletin, Anayasada da belirtilen görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz.” Engellilerin taleplerinin toplumsal hayatın bütün alanlarında dikkate alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun yanı sıra istihdam olanaklarının oluşturulması istendi. (Ankara/EVRENSEL)

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