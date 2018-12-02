CHP'li Aykut ErdoÄŸdu: Ãœretim de yok ithalat da

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, Ã¼retimin daralmasÄ±na ve ithalattaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe dikkat Ã§ekerek ekonomik krizin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu ekonomide son günlerde yaÅŸananlara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, dövizde sert yükseliÅŸin ardÄ±ndan son günlerde görülen düÅŸüÅŸ nedeniyle hükümetin, ekonomide iyimser bir hava varmÄ±ÅŸ algÄ±sÄ± yaymaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ErdoÄŸdu, üretim yapÄ±lamamasÄ± nedeniyle ithalatÄ±n da yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için makasÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: “Dolar düÅŸtü diye Türkiye’de kriz bitmiyor. Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayÄ±z. Ama para olmadÄ±ÄŸÄ± için ithalat yapamÄ±yoruz o yüzden de döviz talebi yok. AyrÄ±ca Türk LirasÄ±na fahiÅŸ faiz var. Dünya ortalamasÄ±nÄ±n 5-6 katÄ±, yüzde 24 faiz ödüyoruz. Ä°nsanlar elindeki TL’yi alÄ±p faize koyuyor. Böylesi bir durumda, ‘kur düÅŸtü, Türkiye iyiye gidiyor’ demek meseleyi anlamamaktÄ±r. Hatta ‘cari fazla veriyoruz, kriz bitti’ demek cehalettir. Åžu an üretim yapamÄ±yoruz diye ithalat yapamÄ±yoruz. Çünkü üretim kafa üstü düÅŸtü. Ä°thalat olmadÄ±ÄŸÄ± için de cari açÄ±ktaki makas daralÄ±yor. Piyasada nakit yok, kimse kredi alamÄ±yor”

SEÇÄ°MÄ° ALABÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N PARA POMPALAYACAKLAR

YakalaÅŸan seçimleri de deÄŸerlendiren ErdoÄŸdu, “Bunlar seçimi alabilmek için tekrar para pompalayacaklar. Para pompalamanÄ±n sonucu enflasyon artacak, hali hazÄ±rda bozuk olan mali istikrar daha da bozulacak. EÄŸer bunlar büyük ÅŸehirlerde seçimi kaybederlerse milletin gÄ±rtlaÄŸÄ±na binecekler. Bunu istikrar için geçici fedakârlÄ±k zannetmeyin” dedi.

Ülkenin geldiÄŸi bu atmosfer nedeniyle hem beyin göçü hem de sermayesinin göç ettiÄŸini anlatan ErdoÄŸdu, ÅŸu an itibariyle ülkede “düÅŸünen adam” olmanÄ±n bedelinin meslekten atÄ±lmak, ihraç edilmek hapishaneye gönderilmek olduÄŸunu söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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