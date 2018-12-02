'BÃ¼yÃ¼k tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± sular altÄ±nda kalacak'

Jeomorfolog DoÃ§. Dr. Cengiz YÄ±ldÄ±rÄ±m: Deniz seviyesi yÄ±lda 3.1 milimetrelik bir hÄ±zla yÃ¼kseliyor.

Küresel Ä±sÄ±nma sonucu deniz seviyesinin 2100 yÄ±lÄ±na kadar yaklaÅŸÄ±k 62 santimetre yükseleceÄŸinin tahmin edildiÄŸini söyleyen Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Jeomorfolog Doç. Dr. Cengiz YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Türkiye'nin kÄ±yÄ±larÄ±nda bulunan; Çukurova, KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±, Küçük ve Büyük Menderes gibi büyük tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± sular altÄ±nda kalacak” dedi.

Doç. Dr. Cengiz YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Eriyen buzul kütlelerinden kaynaklanan sular, deniz seviyesinin yükselimine neden oluyor. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar günümüzde küresel olarak deniz seviyesinin yÄ±lda 3.1 milimetrelik bir hÄ±zla yükseldiÄŸini gösteriyor. Deniz seviyesinin yükselmesinde özellikle kutuplardaki buzullarÄ±n erimesinin çok büyük payÄ± var” diye konuÅŸtu.

ÇUKUROVA, SAKARYA OVASI, KIZILIRMAK DELTASI RÄ°SK ALTINDA

Türkiye tarÄ±mÄ±nda ve ekonomisinde büyük öneme sahip deniz kenarÄ±ndaki tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n risk altÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Doç. Dr. Cengiz YÄ±ldÄ±rÄ±m, “2100 yÄ±lÄ±nda deniz seviyesinin günümüze göre 62 santimetre civarÄ±nda yükselebileceÄŸi tahmin ediliyor. Bu özellikle kÄ±yÄ±larda büyük deltalar, ovalar, topoÄŸrafyanÄ±n çok alçak olduÄŸu alanlar ve dünyada tarÄ±msal üretimin en fazla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanlarda (Nil DeltasÄ±, Ganj DeltasÄ±, BangladeÅŸ, ülkemizde Çukurova, Silifke, Küçük Menderes, Büyük Menderes, BakÄ±rçay, Bafra ve ÇarÅŸamba DeltalarÄ±, Sakarya OvasÄ±) ve denize kÄ±yÄ±sÄ± olan ovalarÄ±mÄ±zda deniz seviyesinde 62 santimetrelik bir yükselime neden olacak. Bu kadar bir yükselme bile kÄ±yÄ± çizgisinin karaya doÄŸru gerilemesine, bugün tarÄ±m yapÄ±lan alanlarÄ±n deniz suyu tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesine, yer altÄ± suyunun tuzluluk oranÄ±nÄ±n artmasÄ±na ve buradaki sulak alanlarda var olan doÄŸal hayatÄ±n yok olmasÄ±na neden olacak. Hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel açÄ±dan büyük tehlike arz eden bir durum” uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°STANBUL NE KADAR ETKÄ°LENECEK?

62 santimetrelik beklenen bu yükselmenin Ä°stanbul'u etkileyebileceÄŸi konusunda uyaran Doç. Dr. YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Türkiye topoÄŸrafik olarak Avrupa'nÄ±n en yüksek ortalama yükseltisine sahip bir ülke. KÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zda büyük daÄŸlarÄ±mÄ±z var. Buralarda santimetre seviyesinde meydana gelen deÄŸiÅŸimler kÄ±yÄ± çizgisinde çok büyük deÄŸiÅŸiklikler yapmÄ±yor. Ancak bu daÄŸlarÄ±mÄ±zdan kaynaklanan büyük akarsularÄ±n oluÅŸturduÄŸu kÄ±yÄ± ovalarÄ±nda Çukurova, Silifke, Büyük-Küçük Menderes, hatta Ä°stanbul'da Küçükçekmece ve Büyükçekmece kÄ±yÄ±larÄ±nda 62 santimetrelik yükselim kÄ±yÄ± çizgisinin belirgin bir miktarda tarÄ±m ve ulaÅŸÄ±mÄ± etkileyebilecek kadar deÄŸiÅŸiklikler meydana getirecek. Bu bahsettiÄŸim deÄŸiÅŸiklikler için 80 yÄ±l kaldÄ±. Buralar Türkiye'de büyük tarÄ±msal alanlar ve buralardan geçimini saÄŸlayan büyük bir nüfus var ülkemizde. Bunun etkisi var” ifadelerini kullandÄ±.

187 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° YERÄ°NDEN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAK

AraÅŸtÄ±rmalar sonucu tüm dünyada 187 milyon insanÄ±n deniz seviyesi yükseliminden etkileneceÄŸi ve göç etmek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Türkiye, Avrupa'ya büyük göçlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir köprü durumunda. Özellikle Hindistan, MÄ±sÄ±r ya da BangladeÅŸ'te bu tür afetlerin meydana gelmesi büyük bir göç dalgasÄ± yaratacak. Bu ülkemizi bu açÄ±dan da etkileyecektir. YapÄ±lan hesaplamalar tüm dünyada 187 milyon insanÄ±n deniz seviyesi yükseliminden etkilenebileceÄŸini ve göç etmek zorunda kalabileceklerini gösteriyor" dedi.

KIYI ÇÄ°ZGÄ°SÄ° DEÄžÄ°ÅžECEK, YABAN HAYAT ETKÄ°LENECEK

YÄ±ldÄ±rÄ±m ayrÄ±ca, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Çukurova'daki Akyatan ve Tuz Gölü gibi sulak alanlarÄ±n tamamen deniz seviyesi altÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ±, hatta Çukurova deltasÄ±ndan 10-12 kilometre deniz suyunun içeriye girebileceÄŸini öngörmenin mümkün olduÄŸunu belirterek, “Karadeniz bölgemizdeki iki önemli deltamÄ±z olan Bafra ve ÇarÅŸamba'da deniz sularÄ± 5 kilometre içeri girecek. Bu alanlar tuzlu su altÄ±nda kalacaÄŸÄ± için tarÄ±msal faaliyetin yapÄ±lmasÄ± imkânsÄ±z hale gelecek. Bu alanlar sulak alan yabani yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± da etkileyecek. AyrÄ±ca, deniz seviyesi yükseldiÄŸinde turizm açÄ±sÄ±ndan önemli doÄŸal güzelliklerimizden bir tanesi olan Ölü Deniz'in kÄ±yÄ± oku dediÄŸimiz kumul plaj sÄ±rtÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± deniz altÄ±nda kalacak” dedi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 13:31

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