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FotoÄŸraf: Evrensel
Eli bobin sarma makinasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i yaralandÄ±
02 AralÄ±k 2018 12:26
Ambalaj fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§inin eli makinaya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Hayati tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor. (FotoÄŸraf: ARÅžÄ°V)
Gaziantep’te Merkez Åžehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan M.Åž.'nin (29), saÄŸ eli bobin sarma makinasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.
ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ndan yardÄ±m isteyen M.Åž, elini makinadan çÄ±kartamadÄ±. Haber verilmesi üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ä°tfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan M.Åž'nin eli bobin makinasÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±.
Kentteki özel hastaneye kaldÄ±rÄ±lan M.Åž'nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi. (Gaziantep/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 12:37
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