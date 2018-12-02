Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya geldi.

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mecliste CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile bir Mecliste araya geldi.

Meclis BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, iade-i ziyaret çerçevesinde görüÅŸme talebinde bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM BaÅŸkanÄ± seçildikten sonra YÄ±ldÄ±rÄ±m'a tebrik ziyaretinde bulunmuÅŸtu.

GÖRÜÅžME 45 DAKÄ°KA SÜRDÜ

45 dakika süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Seçildikten sonra kendisi arkadaÅŸlarÄ±yla bizi ziyaret etmiÅŸti. Daha sonra Meclis tatile girdi. Yeni dönem için istiÅŸare fÄ±rsatÄ± bulduk, hem de iade-i ziyareti imkanÄ± bulduk" dedi.

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da, "SayÄ±n BaÅŸkan nezaket ziyaretinde bulundu teÅŸekkür ediyorum" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 15:23

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