Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

FotoÄŸraf: DHA

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

    • 02 AralÄ±k 2018 12:11

    CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya geldi.

    TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mecliste CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile bir Mecliste araya geldi.

    Meclis BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, iade-i ziyaret çerçevesinde görüÅŸme talebinde bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TBMM BaÅŸkanÄ± seçildikten sonra YÄ±ldÄ±rÄ±m'a tebrik ziyaretinde bulunmuÅŸtu.

    GÖRÜÅžME 45 DAKÄ°KA SÜRDÜ

    45 dakika süren görüÅŸmenin ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Seçildikten sonra kendisi arkadaÅŸlarÄ±yla bizi ziyaret etmiÅŸti. Daha sonra Meclis tatile girdi. Yeni dönem için istiÅŸare fÄ±rsatÄ± bulduk, hem de iade-i ziyareti imkanÄ± bulduk" dedi.

    CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da, "SayÄ±n BaÅŸkan nezaket ziyaretinde bulundu teÅŸekkür ediyorum" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 15:23
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